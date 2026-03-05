Nový iPhone, iPad či Mac můžete nyní mít v DATARTu jednoduše. Zaplaťte jen třetinu ceny hned a zbytek později

Komerční sdělení: Jsou produkty, které si člověk nekupuje proto, že by je nutně potřeboval, ale proto, že je prostě chce. Nový iPhone, který posune focení zase o kus dál. iPad, jenž nahradí notebook na cestách. Apple Watch, které vás konečně donutí hýbat se o něco víc. Nebo MacBook, který vám bude dělat radost každý den, když ho otevřete. Jenže ne vždycky se to potká s ideálním stavem rozpočtu. A právě tady přichází ke slovu řešení, které dává smysl.
V prodejnách i na e-shopu společnosti DATART si nyní můžete vybrané produkty značky Apple pořídit na takzvaný nákup na Třetinu od Skip Pay. Princip je přitom až překvapivě jednoduchý. Při nákupu zaplatíte ihned jen třetinu ceny a zbylé dvě třetiny doplatíte během následujících dvou měsíců. Bez navýšení, bez úroků a bez skrytých poplatků. Jinými slovy, cena zůstává stejná, jen si ji rozložíte v čase.
Pro koho je tahle možnost ideální? Typicky pro každého, kdo má vyhlédnutý třeba nový iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch nebo AirPods, ale nechce nebo nemůže jednorázově uvolnit vyšší částku. Díky rozdělení platby si udržíte finanční rezervu a zároveň si uděláte radost hned, ne až „někdy potom“.
Celý proces je navíc velmi rychlý. Ať už nakupujete online z pohodlí domova, nebo přímo na prodejně DATARTu, sjednání zabere jen pár minut. V případě nákupu přes internet jednoduše zvolíte platební metodu Skip Pay – nákup na Třetinu, vyplníte požadované údaje a po schválení zaplatíte první třetinu. Pokud nakupujete na prodejně, stačí prodejci říct, že chcete využít nákup na Třetinu. Ten s vámi vyplní potřebné údaje, vygeneruje platební odkaz a po uhrazení první části ceny si zboží rovnou odnesete domů.
Pokud službu využíváte poprvé, proběhne ověření přes bankovní identitu nebo službu Veriff. Jakmile už máte Skip Pay jednou vyzkoušený, celý proces je ještě rychlejší a přesměruje vás přímo do vašeho prostředí. Zbylé dvě třetiny ceny pak uhradíte převodem po 30 a 60 dnech od nákupu.
Co se týče podmínek, službu lze využít na produkty Apple v hodnotě od 3 000 do 60 000 korun v rámci jednoho nákupu. Celkový limit všech nákupů na Třetinu je až 100 000 korun za kalendářní rok. Nutností je věk nad 18 let, občanství České nebo Slovenské republiky, aktivní bankovní identita či ověření přes Veriff, povolené online platby a dostatečný limit na kartě pro uhrazení první třetiny ceny. Pokud jste tedy v poslední době pokukovali po novém Apple zařízení, ale říkali si, že teď na něj „není úplně vhodná doba“, možná právě teď vhodná doba je. Stačí si cenu rozdělit na třetiny a nechat si rozpočet trochu vydechnout.