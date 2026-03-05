Na iPhone 17 Pro stačí někde 3 dny práce, jinde 160, tohle je realita dnešního světa

Zajímalo vás někdy, kolik pracovních dní musí obyvatel různých zemí odpracovat, než si může dovolit nový iPhone 17 Pro? Ta otázka ukazuje obrovské globální rozdíly v kupní síle – zatímco v některých státech stačí pár dní, jinde jde o měsíce práce. Podle komplexního iPhone Affordability Index 2025, který porovnává počet osmihodinových pracovních směn potřebných k nákupu iPhonu 17 Pro za průměrnou mzdu v dané zemi, je svět velmi nekonzistentní místo. Nejdostupnější je iPhone logicky v zemích s vysokými mzdami. V Lucembursku a ve Švýcarsku stačí v průměru pouhé 3 pracovní dny vydělat na model 17 Pro. Tato země s vysokými platy drží světový primát společně s Lucemburskem. V USA je situace stále relativně dobrá, tamní průměrný zaměstnanec si koupí iPhone za přibližně 4 dny práce. Belgie, Dánsko, Nizozemsko nebo Norsko jsou na podobné úrovni.
V běžných evropských ekonomikách, například v Německu nebo Kanadě, je potřeba přibližně 5 pracovních dní práce, než si průměrný člověk vydělá na tento technologický vrchol. V České republice to je podle stejného indexu zhruba 12 dní. tedy více než dvojnásobek oproti USA a velkým západoevropským ekonomikám.
V Japonsku a podobně vyspělých státech se iPhone 17 Pro kupuje někde mezi 5–7 dny práce, což odráží relativně vysoké mzdy, ale také ceny zařízení a životní náklady. Na Slovensku je to výrazně víc než v sousedním Německu – tamní průměrné tempo vydělávání znamená, že na nový iPhone lidé musí pracovat často vyšší desítky dní, což odpovídá špatně dostupným statistikám iPhone Affordability Indexu.
Země mimo nejbohatší ekonomiky ukazují extrémní kontrasty. V Polsku je potřeba zhruba 17 pracovních dní, v Portugalsku kolem 24, a v maďarské ekonomice někde okolo 27 dní práce. U některých ekonomik je to ještě dramaticky více. V Indii stojí iPhone podle stejných výpočtů až 160 pracovních dní, což je ekvivalent více než osm měsíců běžné plné pracovní doby – a ukazuje to, jak hluboké rozdíly v kupní síle mohou být mezi bohatými a rozvojovými trhy. Filipíny, Vietnam nebo Turecko se pohybují ve stovkách pracovních dní, než tamní pracovník dokáže naspořit na iPhone 17 Pro. Shrnutí přibližných pracovních dní potřebných pro nákup iPhone 17 Pro (256 GB) podle iPhone Affordability Index:
- Lucembursko – 3 dny
- Švýcarsko -3 až 4 dny
- USA – 4 dny
- Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko – 4 dny
- Německo – 5 dní
- Japonsko – 5 až 7 dní
- Kanada – 5 dní
- Česká republika -12 dní
- Polsko – 17 dní
- Portugalsko – 24 dní
- Slovensko – 24,3 dni
- Maďarsko – 27 dní
- Indie -60 dní
- Filipíny, Vietnam, Turecko – stovky dní
Takové rozdíly ukazují, že iPhone je nejen technologický produkt, ale také měřítko ekonomické nerovnosti. V některých částech světa je prémiový iPhone skutečně dosažitelný během jednoho pracovního týdne, zatímco v jiných znamená investici, která se blíží roční úsporě.
A jinými slovy: iPhone je stejný produkt pro celý svět, ale jeho dostupnost je úplně jiná podle toho, kde žijete.