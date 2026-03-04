Zavřít reklamu

Takhle fotí nové Xiaomi 17 Ultra. Podívejte se na snímky ze švýcarských hor, výsledek je neskutečný

Tiskové zprávy
Jiří Filip
0

Komerční sdělení: Xiaomi představilo nový model 17 Ultra a už od uvedení je zřejmé, že letos míří opravdu vysoko. Hlavním tématem novinky je bez debat fotosoustava, a tak jsme telefon v Mobil Pohotovosti svěřili do rukou profesionálního fotografa Radovana Šubína, který jej vzal na testování do švýcarského Zermattu. Výsledkem je galerie snímků, které ukazují výrazný posun oproti předchozí generaci.

1520 794 xiaomi 17 ultra

Podle Radovana je jedním z největších posunů práce v horších světelných podmínkách. Večerní snímky si drží detail, barvy nepůsobí vybledle a přechody mezi světlem a tmou nejsou v šumu. Hlavní 50Mpx snímač s optikou Leica zvládá široký dynamický rozsah bez agresivního HDR efektu.

Právě v horském prostředí, kde je ostré slunce a sníh odráží světlo ze všech stran, je rozdíl patrný nejvíc. Fotky nepůsobí přepáleně, ale zároveň si zachovávají přirozenou atmosféru místa.

IMG 20260222 092706 IMG_20260222_092706
IMG 20260222 185159 IMG_20260222_185159
IMG 20260223 100548 IMG_20260223_100548
IMG 20260223 123320 IMG_20260223_123320
IMG 20260223 134034 IMG_20260223_134034
IMG 20260224 103911 IMG_20260224_103911
IMG 20260225 193530 IMG_20260225_193530
IMG 20260225 195812 IMG_20260225_195812
IMG 20260225 200229 IMG_20260225_200229
IMG 20260225 200726 IMG_20260225_200726
IMG 20260225 220654 IMG_20260225_220654
IMG 20260225 221022 IMG_20260225_221022
IMG 20260225 221935 IMG_20260225_221935
IMG 20260226 082428 IMG_20260226_082428
IMG 20260226 152644 IMG_20260226_152644
IMG 20260226 165056 IMG_20260226_165056
Vstoupit do galerie

Xiaomi 17 Ultra nabízí:

  • 50Mpx hlavní snímač: OmniVision OVX900 s optikou Leica, velikost čipu 1/1,31“, světelnost f/1.62, 23mm ohnisková vzdálenost, optická stabilizace a laserové ostření
  • 50Mpx ultraširoký objektiv: 17mm ohnisková vzdálenost, světelnost f/2.4, záběr 102°, automatické ostření a elektronická stabilizace
  • 50Mpx periskopický teleobjektiv: Isocell JN5, 60mm ohnisková vzdálenost, světelnost f/2.0, 2,6× optický zoom, až 60× digitální přiblížení, optická stabilizace

Periskopický teleobjektiv s variabilní ohniskovou vzdáleností si vede skvěle i při větším zoomu a přiblížené snímky nepůsobí digitálně. Radovan vyzdvihuje i přirozené barevné podání s Leica profily, čistý makro detail a přirozené rozostření v portrétním režimu, což je vidět na několika snímcích.

Xiaomi 17 Ultra se zvýhodněním až 14 600 Kč

Xiaomi 17 Ultra je skladem v Mobil Pohotovosti a hned při startu prodeje jej můžete pořídit se zvýhodněním až 14 600 Kč.

Nejzajímavější je možnost získat k telefonu Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro nebo robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S40 v hodnotě 4 990 Kč. Při využití výkupu navíc získáte bonus 4 500 Kč a po přidání recenze také espresso kávovar v hodnotě 2 390 Kč.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.