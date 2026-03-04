QNAP uvádí na trh 10pozicový vysokokapacitní SATA SSD NAS TS-h1077AFU typu all-flash na bázi ZFS s procesory AMD Ryzen™ PRO řady 7000

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila TS-h1077AFU, kompaktní 10pozicový SATA all-flash NAS určený pro firmy, které hledají rychlé, spolehlivé a cenově efektivní flashové úložiště. Zařízení TS-h1077AFU je postaveno na operačním systému QuTS hero na bázi ZFS a disponuje procesory AMD Ryzen™ PRO řady 7000 a pamětí ECC DDR5. Poskytuje výjimečný výkon, integritu dat a vysokou přidanou hodnotu při nasazení. Model TS-h1077AFU, navržený s důrazem na rychlost, vysokou hustotu úložiště a spolehlivost, je ideální pro virtualizaci, vysokorychlostní mediální pracovní postupy, databázové operace a konsolidaci zálohování na více lokalitách.
„V návaznosti na silnou odezvu trhu na náš 30pozicový model TS-h3077AFU jsme vyvinuli model TS-h1077AFU, který přináší stejný výkon podnikových flashových úložišť v kompaktnějším a univerzálnějším provedení,“ uvedl Alex Shih, produktový manažer společnosti QNAP. „Tento model s 10 pozicemi poskytuje podnikům větší flexibilitu při navrhování vysoce výkonných architektur flashového úložiště, přičemž zachovává spolehlivost a integritu dat, pro které je QuTS hero známý.“
Hlavní funkce TS-h1077AFU
- Procesory AMD Ryzen™ PRO řady 7000
8jádrový/16vláknový procesor s integrovanou grafickou kartou AMD Radeon™ pro vysoký grafický výkon – ideální pro virtualizaci, multimédia ve vysokém rozlišení a multitasking.
- Až 192 GB paměti DDR5 ECC
DRAM s ochranou ECC zajišťuje integritu dat a spolehlivost pro dlouhodobý provoz, což je ideální pro virtualizaci a vícevláknové úlohy.
- Optimalizovaný výkon SSD
Optimalizováno pro úlohy s nízkou latencí díky inline deduplikaci ZFS, kompresi a technologii QSAL od společnosti QNAP, která zvyšuje odolnost a výkon SSD a zabraňuje současnému poškození SSD, čímž zajišťuje bezpečnost dat.
- Vysokorychlostní síťové připojení
Dodává se se 2 porty 10GbE a 2 porty 2,5GbE, s volitelným 25GbE přes duální sloty PCIe Gen 4 x8.
- Podpora vysoké dostupnosti
Díky podpoře HA a výkonu all-flash může TS-h1077AFU vytvořit failover cluster se dvěma NAS zařízeními pro nepřerušované základní služby – poskytuje stabilitu a odolnost požadovanou pro kritické pracovní úlohy.
- Škálovatelné úložiště na úrovni petabajtů
Pomocí QNAP JBOD jednotek rozšiřte a vytvořte rozsáhlou flexibilní architekturu úložiště.
- Redundantní napájení a spolehlivost pro podniky
Duální napájecí zdroje, chlazení na podnikové úrovni a mechanismy samoregenerace ZFS zajišťují stabilitu pro kritické operace.
- Dlouhodobá dostupnost do roku 2030
Zajišťuje konzistentní dodávky pro dlouhodobé nasazení, projekty a zavádění na více místech.
- Zálohování do cloudu pomocí myQNAPcloud One
Sjednocená služba cloudového úložiště myQNAPcloud One podporuje jak souborová, tak objektová data a umožňuje neměnnost dat. Pro TS-h1077AFU představuje ideální cíl cloudového zálohování s plně bezplatným přenosem dat.
Dostupnost
TS-h1077AFU je nyní k dispozici. Další informace naleznete na stránce produktu QNAP: https://www.qnap.com/