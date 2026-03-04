MacBook Neo tak jak jej vidí Apple!

Apple dnes představil MacBook Neo, zcela nový notebook, který má přinést zážitek z Macu ještě širšímu okruhu uživatelů díky výrazně nižší ceně. Novinka začíná na 599 dolarech, případně na 499 dolarech pro studenty, a nabízí hliníkové tělo, 13palcový Liquid Retina displej, čip A18 Pro, celodenní výdrž baterie i plnohodnotný systém macOS.
MacBook Neo kombinuje typický design Applu s výkonem Apple Silicon a moderní výbavou. Apple uvádí, že notebook je při běžných činnostech, jako je procházení webu, až o 50 % rychlejší než nejprodávanější notebooky s procesorem Intel Core Ultra 5. Při práci s lokální umělou inteligencí pak může být až třikrát rychlejší. Novinku je možné předobjednat už dnes, přičemž prodej začne 11. března.
MacBook Neo má hliníkové tělo navržené tak, aby bylo odolné a zároveň lehké. Notebook váží přibližně 1,2 kilogramu, takže se snadno vejde do batohu nebo tašky. Apple jej nabídne ve čtyřech barvách – silver, blush, indigo a citrus. Barevné provedení se promítá i do Magic Keyboard a systémových tapet, díky čemuž působí design notebooku jednotně. Podle Applu jde o nejbarevnější MacBook v historii. Novinka je vybavena 13palcovým Liquid Retina displejem s rozlišením 2408 × 1506 pixelů, jasem až 500 nitů a podporou jedné miliardy barev. Displej má nabídnout ostrý text i výrazné barvy a podle Applu zároveň poskytuje vyšší jas a rozlišení než většina notebooků v podobné cenové kategorii. Součástí panelu je také antireflexní vrstva, která zlepšuje čitelnost v různých světelných podmínkách.
Fotogalerie
Srdcem MacBooku Neo je čip A18 Pro, který zajišťuje výkon pro běžné každodenní činnosti, jako je práce s dokumenty, procházení webu, sledování videí nebo úprava fotografií. Apple uvádí, že MacBook Neo je při běžných úlohách až o 50 % rychlejší než nejprodávanější PC s procesorem Intel Core Ultra 5. Při práci s lokální umělou inteligencí je pak až třikrát rychlejší a při úpravách fotografií může nabídnout až dvojnásobný výkon. Čip obsahuje také pětijádrové GPU a šestnáctijádrový Neural Engine, který se stará o rychlé zpracování funkcí Apple Intelligence přímo v zařízení. MacBook Neo je navíc zcela bez ventilátoru, takže pracuje naprosto tiše. Díky vysoké energetické efektivitě Apple Silicon nabízí MacBook Neo až 16 hodin výdrže baterie na jedno nabití. Apple jej proto prezentuje jako ideální zařízení pro práci i zábavu na cestách, ať už jde o školu, kancelář nebo práci z kavárny.
Součástí výbavy je také Magic Keyboard, která nabízí pohodlné a přesné psaní. Velký Multi-Touch trackpad podporuje gesta macOS a umožňuje přesné ovládání systému. Vybrané konfigurace jsou vybaveny také Touch ID, které umožňuje rychlé přihlašování do systému i potvrzování plateb přes Apple Pay. MacBook Neo je vybaven 1080p FaceTime HD kamerou s optimalizovaným zpracováním obrazu, která má nabídnout kvalitní videohovory i při horších světelných podmínkách. Dvojice mikrofonů s technologií beamforming pomáhá potlačit okolní hluk a zvýraznit hlas uživatele. Notebook je zároveň vybaven dvojicí reproduktorů s podporou Spatial Audio a Dolby Atmos, které mají nabídnout prostorový zvuk při sledování filmů nebo poslechu hudby.
Z hlediska konektivity nabízí MacBook Neo dvojici portů USB-C, které lze využít jak pro připojení příslušenství nebo externího displeje, tak pro nabíjení zařízení. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka. Notebook podporuje bezdrátové připojení Wi-Fi 6E a Bluetooth 6. MacBook Neo běží na systému macOS Tahoe, který přináší aplikace jako Safari, Zprávy, Fotky nebo FaceTime. Součástí systému jsou také funkce Apple Intelligence, například Writing Tools nebo Live Translation, které integrují umělou inteligenci přímo do každodenních aplikací. macOS zároveň nabízí pokročilé zabezpečení, šifrování dat a pravidelné bezpečnostní aktualizace. Apple zároveň zdůrazňuje silné propojení MacBooku s iPhonem. Díky funkcím Continuity mohou uživatelé například začít práci na Macu a dokončit ji na iPhonu pomocí Handoff. Funkce Universal Clipboard umožňuje kopírovat obsah mezi zařízeními a iPhone Mirroring zase dovoluje zobrazit a ovládat iPhone přímo na Macu. Nový MacBook byl navržen také s ohledem na životní prostředí. Apple uvádí, že jde o MacBook s nejnižší uhlíkovou stopou v historii. Notebook obsahuje přibližně 60 % recyklovaných materiálů, včetně 90 % recyklovaného hliníku a 100 % recyklovaného kobaltu v baterii. Obal zařízení je navíc zcela papírový a plně recyklovatelný.
MacBook Neo bude dostupný ve čtyřech barvách a jeho cena začíná na 599 dolarech, případně 499 dolarech pro studenty. Předobjednávky startují 4. března a prodej začne 11. března 2026.