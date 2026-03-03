Takto by to vypadalo, kdyby Apple spojil své síly se Skims

Ať už si o Kim Kardashian myslíte cokoli, jedno se jí musí nechat. Značka Skims se opravdu povedla a pokud milujete kvalitní materiály, nechcete se prezentovat žádným logem a zakládáte si na neutrálních, zemitých barvách, pak je Skims přesně to, co si stejně jako já zamilujete. Vzhledem k tomu, že se minimálně v USA stal ze Skims fenomén, který má kolaborace s takovými značkami jako Nike nebo The North Face, rozhodlo se polské designérské studio Claure Studio vytvořit pohled na to, jak by to vypadalo, kdyby se Skims tentokrát spojilo se společností Apple. Věřím, že zejména dámy a milovníci podobných barev budou nadšeni. Apple samozřejmě podobnou kolaboraci asi nikdy neudělá, ovšem za mě je to škoda, protože by to produktů, které jsou již roky stejné opravdu slušelo.