Apple chystá macOS a iPadOS 26.3.1, dorazí zřejmě co nevidět

Apple chystá menší, ale důležitou aktualizaci svých operačních systémů, která předchází očekávanému velkému updatu iOS 26.4 pro iPhone. Na svých stránkách potvrzuje, že iPadOS 26.3.1 a macOS 26.3.1 vyjdou ještě před tím, než dorazí nová verze pro iPhone. Dá se tedy předpokládat, že iOS 26.3.1 pro iPhone je rovněž na spadnutí.
Důvod je ryze praktický. Nové Apple Studio Display a Studio Display XDR totiž vyžadují právě verzi 26.3.1. Pro Mac a iPad jsou však momentálně nejnovějšími verzemi macOS 26.3 a iPadOS 26.3, ale pro tyto nové monitory bude potřeba menší aktualizace ještě před velkým updatu 26.4. Apple zatím tyto verze nevydal, ale už se o nich ví díky informacím na stránkách produktů a také díky testovacím verzím, které 9to5Mac zachytil.
Zajímavé je, že Apple už jednu aktualizaci 26.3.1 vypustil – šlo o visionOS 26.3.1, která řešila problém s přehráváním videa. Takže nové verze pro iPad a Mac budou vlastně pokračovat v sérii drobných, ale nutných vylepšení, která připraví půdu pro větší změny v iOS 26.4.