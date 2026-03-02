Nejlepší vtipy na Resident Evil: Requiem

V pátek vyšel dlouho očekávaný Resident Evil: Requiem. Dle hodnocení jde o skvělou hru s úžasnou grafikou a skvělým příběhem. Od okamžité koupě mě odradilo pouze to, že jsem na internetu četl, že musím mít dohrané předchozí díly (ideálně 1. a 2.), abych si příběh co nejvíce užil. A jelikož jsem hrál 4, 7 a 8, čeká mě zřejmě před Requiem ještě spousta práce. Tak či onak, tento titul si vzali na paškál taktéž internetoví vtipálci. Ty nejlepší vtipy na téma Resident Evil: Requiem najdete pod odstavcem.