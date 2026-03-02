Bloomberg: Apple novému levnému MacBooku věří, v Apple Storech pro něj chystá speciální podmínky

Apple má už velmi brzy odhalit svůj dlouho očekávaný levný MacBook. A pokud jsou zákulisní informace přesné, nepůjde jen o další tichý přírůstek do portfolia, ale o stroj, který má zamíchat kartami v segmentu dostupných notebooků. Interně o něm má firma mluvit jako o „incredible value“, tedy o produktu s mimořádně atraktivním poměrem ceny a výkonu, což je formulace, kterou Apple rozhodně nepoužívá lehkovážně. Tvrdí to minimálně zdroje Bloombergu.
Novinka má podle úniků vsadit na čip A18 Pro, tedy stejnou generaci, která pohání iPhony 16 Pro. To samo o sobě naznačuje, že výkon by rozhodně neměl být slabinou. Displej má být menší, konkrétně kolem 12,9“, pravděpodobně s nižším jasem a bez podpory True Tone. Šasi zůstane hliníkové a mluví se i o hravější paletě barev. Paměť by měla startovat na 8 GB RAM a úložiště zřejmě na 256 GB, s vyšší variantou 512 GB. Klíčová je ale cena, která by mohla začínat už na 599 dolarech.
Právě cenovka je tím nejdiskutovanějším bodem. Apple podle reportéraMarka Gurmana z agentury Bloomberg věří, že nový model přitáhne nejen tradiční fanoušky značky, ale i uživatele Windows notebooků a Chromebooků. Dokonce by mohl oslovit i majitele iPhonů, kteří dosud žádný Mac neměli. Jinými slovy, nemá jít jen o levnější alternativu, ale o nástroj k rozšíření ekosystému.
Zajímavé je i to, že se podle dostupných informací chystají prodejny na vyšší nápor zákazníků, podobně jako při uvedení nových iPhonů. V některých Apple Storech má být dokonce vyhrazen celý stůl jen pro jeden z nových produktů, což velmi pravděpodobně odkazuje právě na tento dostupný MacBook.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda se skutečně strhne nákupní horečka hned první den, nebo půjde spíše o pomalejší rozjezd, kdy si zákazníci budou nový model postupně osahávat a přepočítávat, zda jim dává smysl. Apple ale evidentně věří, že má v rukávu silnou kartu. A pokud se mu podaří nabídnout plnohodnotný macOS zážitek za cenu, která se přiblíží běžným Windows notebookům, může jít o jeden z nejzajímavějších tahů posledních let.