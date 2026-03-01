To nejlepší, co dorazilo na HBO Max tento týden

Tlapky na pedály: Velká cena Evropy
Malá Edda sní o závodění. Když omylem vyřadí svého idola, musí spolu napříč Evropou závodit, čelit soupeřům i spiknutí. Pokud se vám o víkendu zrovna nechce s ratolestmi do kina a přemýšlíte, čím jim zpestřit volno, Velká cena Evropy je určitě nápad, kterými nic nezkazíte.
Hned jsem tam
Wanda Miles se snaží uspořádat svatbu těhotné dcery uprostřed rodinného chaosu plného lží, závislostí a exmanžela, který má jiný život. Pokud máte náladu na tak trochu jinou komedii, která bude spíše konverzační než akční, tento snímek rozhodně stojí za zhlédnutí.
Hlavní kandidát
Skutečný příběh vzestupu a pádu senátora Garyho Harta, favorita voleb 1988, jehož kariéru zničilo odhalení aféry. Dnešní výběr tipů pro HBO Max je opravdu pestrý, takže nám nechybí ani politické drama. Reitmanův snímek z roku 2018 sklízí spíše rozpačitá a rezervovaná divácká hodnocení, to ale není důvod nedat mu absolutně žádnou šanci.
Město lží
Detektiv losangeleské policie Russell Poole (Johnny Depp) nedokáže vyřešit svůj největší případ – vraždy hudebních legend Tupaca Shakura a Christophera Wallace přezdívaného Notorious B.I.G. Případ zůstává i po dvaceti letech otevřený. Reportér Jack Jackson (Forest Whitaker), který se zoufale snaží zachránit svou pověst a kariéru, je odhodlán zjistit proč. Spojí síly s Poolem, aby případ konečně uzavřeli. Poole odhaluje neuvěřitelný příběh o moci, korupci a zločinu a Jackson rozplétá síť skandálů a podvodů. Oba muži neúnavně pátrají po pravdě. Podaří se jim rozbít základy losangeleské policie?