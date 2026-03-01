4 parádní iOS aplikace, které byste si měli určitě vyzkoušet

PulseKit
PulseKit je šikovná aplikace pro všechny, kdo chtějí mít klíčové byznysové metriky neustále na očích bez nutnosti otevírat složité dashboardy. Umožňuje přenést data z nástrojů pro analytiku, finance nebo provoz přímo do widgetů na plochu iPhonu, zamčenou obrazovku nebo do režimu StandBy, takže obrat, růst či jiné důležité signály vidíte na první pohled. Nastavení je rychlé a nevyžaduje žádné programování, stačí si vybrat metriky, které chcete sledovat. Osobně mi dává smysl hlavně pro jednotlivce a menší týmy, kteří potřebují okamžitý přehled bez zbytečného rozptylování.
Fotogalerie
Habit Traker – HabitGate
Habit Traker – HabitGate spojuje budování návyků i odbourávání těch špatných do jednoho přehledného systému. U každého návyku si nastavíte konkrétní cíl – například „číst 20 minut“, „3× týdně posilovna“ nebo naopak „žádné sladkosti“ – a plnění pak potvrzujete jedním klepnutím, případně doplníte hodnocení kvality od 1 do 5 hvězdiček. Aplikace zobrazuje aktuální i nejdelší sérii, procento splnění i přehled podle dnů v týdnu, takže rychle uvidíte, kde se vám daří a kde máte rezervy. Podporuje denní i týdenní režim, umožňuje nastavit více opakování za den, počítá s volnými dny a v případě dovolené nebo nemoci lze návyk pozastavit bez ztráty série. Nechybí widget na plochu, připomínky ani detailní kalendář, kde lze zpětně doplnit záznamy. Výhodou je i to, že data zůstávají pouze v zařízení, bez nutnosti registrace, s možností exportu do CSV pro vlastní archivaci nebo analýzu.
Fotogalerie #2
ECG Tracker+
ECG Tracker+ posouvá EKG záznamy z Apple Watch dál než jen k základnímu přehledu v aplikaci Zdraví. Po importu si můžete detailně prohlédnout celou křivku na kalibrované mřížce, pracovat s měřítky a zobrazit označení R-peaků, QRS komplexu či T-vln. Nechybí měření srdeční frekvence, R-R intervalů, QRS a QT/QTc (včetně různých korekcí) ani pokročilé ukazatele variability srdeční frekvence jako rMSSD či SDNN. Aplikace vytváří reprezentativní „podpis“ srdečního tepu, sleduje trendy v čase pomocí grafů a umožňuje export podrobné PDF zprávy. Veškerá analýza přitom probíhá pouze v zařízení, bez účtu a bez odesílání citlivých dat mimo iPhone.
Fotogalerie #3
App Rank Chart Tracker
Rankor slouží k rychlému sledování pozic aplikací v žebříčcích napříč 175 regiony App Storu. Namísto pomalého načítání všech trhů postupně aktualizuje přednostně ty země, kde už aplikace dříve bodovala, a data obnovuje podle toho, která jsou nejstarší, takže se k podstatným informacím dostanete bez zbytečného čekání. Podporuje sledování žebříčků Top 100 v různých kategoriích a výsledky zobrazuje v přehledných grafech, kde je vidět vývoj v čase, ne jen aktuální snímek. Díky aktualizaci na pozadí a notifikacím o změně pozice máte přehled o pohybech v žebříčcích prakticky okamžitě.