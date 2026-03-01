Recenze Meross Smart Water Leak Sensor (MS405H): Parťák, který vám dokáže ušetřit hromadu starostí

Chytrá domácnost je krásná věc do chvíle, než vám pod dřezem praskne hadička a vy na to přijdete až ve chvíli, kdy soused pod vámi začne klepat na dveře. Přesně pro tyto scénáře vznikl Meross Smart Water Leak Sensor MS405H, nenápadné čidlo, které má jediný úkol: upozornit vás na vodu tam, kde nemá co dělat. A musím říct, že svou práci bere až překvapivě vážně.
Technické specifikace a zpracování
Samotný senzor je kompaktní plastová krabička s dvojicí citlivých sond nahoře i dole. Díky tomu zachytí jak pomalé kapání, tak i rychlé zaplavení. Nejde tedy jen o situace, kdy voda stojí na podlaze, ale i o první kapky, které by jinak zůstaly bez povšimnutí. Konstrukce má certifikaci IP66, takže přežije i kontakt s vodou, což je u podobného produktu vlastně nutnost.
O napájení se starají dvě AAA baterie, které jsou součástí balení a dle výrobce vydrží přes tři roky. V praxi samozřejmě záleží na frekvenci poplachů a kvalitě signálu, ale při běžném provozu jde o řešení, na které si vzpomenete maximálně při výměně baterií jednou za několik let.
Fotogalerie
Senzor komunikuje přes vlastní Meross hub využívající SubG 433 MHz technologii. Ta má oproti Wi-Fi či ZigBee delší dosah a stabilnější přenos, konkrétně až 100 metrů. To je důležité hlavně v rodinných domech, sklepech nebo technických místnostech, kam běžná Wi-Fi často sotva dosáhne.
Velkou výhodou je kompatibilita s Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant i SmartThings. V mém případě bylo klíčové napojení na Apple Home, kde se senzor chová přesně tak, jak byste čekali. Můžete si na něj navázat automatizace, například rozsvícení červeného světla v obýváku při detekci úniku vody nebo okamžité notifikace na iPhone a Apple Watch.
Fotogalerie #2
Testování v praxi
Senzor jsem umístil pod kuchyňský dřez a druhý kus do technické místnosti k pračce. Instalace je otázkou několika minut. Přidání do aplikace Meross proběhlo bez komplikací a následné spárování s Apple Home bylo stejně přímočaré.
Fotogalerie #3
Jakmile se sondy dotknou vody, spustí se alarm o síle 100 dB. A to nejen na samotném senzoru, ale i na hubu. Upřímně, přeslechnout to prakticky nejde, a to ani při hlubším spánku. Pokud nejste doma, přijde vám okamžitě notifikace do aplikace. Každá událost se navíc ukládá do historie po dobu dvou let, přičemž záznamy lze exportovat. To může být velmi užitečné například při řešení pojistné události nebo při dlouhodobém sledování problémového místa.
Co oceňuji nejvíce, je klid. Ve chvíli, kdy víte, že sklep, koupelna nebo prostor pod dřezem někdo hlídá nepřetržitě, spí se o něco lépe. A právě o to u podobného zařízení jde především.
Resumé
Meross Smart Water Leak Sensor MS405H je nenápadný, ale mimořádně praktický prvek chytré domácnosti. Nabízí spolehlivou detekci úniku vody, silný duální alarm, dlouhou výdrž na baterie a širokou kompatibilitu včetně Apple Home. Díky vlastnímu hubu se navíc nemusíte obávat slabého signálu ani v odlehlejších částech domu.
Pokud budujete chytrou domácnost a chcete minimalizovat riziko škod způsobených vodou, jde o investici, která dává smysl. Není to produkt, který byste si kupovali pro radost. Je to produkt, který oceníte ve chvíli, kdy by jinak bylo pozdě. A právě tehdy může rozhodnout o tom, zda půjde jen o drobný incident, nebo o statisícovou škodu.
Meross Smart Water Leak Sensor lze zakoupit zde
Při zadání slevového kódu letems10 na něj navíc dostanete dodatečnou slevu 10 %, což určitě potěší.