Jak Apple ohýbá čísla: triky z keynote, které většina lidí přehlédne

Původně jsem si myslel, že vrchol marketingu je, když Disney prodává svetr s nápisem „My first Christmas“ ve velikosti 18–24 měsíců. Ovšem pak přišel Apple a jeho iPhone Air. Apple totiž dlouhodobě předvádí fascinující schopnost ohýbat realitu tak, aby čísla a srovnání vždy vyšla přesně tak, jak potřebuje. Ne že by lhal. To ne. Apple je mnohem sofistikovanější. On jen velmi pečlivě vybírá, co porovnává, s čím to porovnává a jak to prezentuje. A v tom je naprostý mistr.
Stačí si vzpomenout na klasickou větu z keynote: „Nejrychlejší iPhone všech dob.“ Technicky pravda. Každý nový iPhone je rychlejší než ten předchozí. Ale ve skutečnosti to neříká vůbec nic o tom, jak si stojí vůči aktuální konkurenci. Jen vytváří pocit obrovského skoku. Podobně to funguje u Maců s Apple Silicon. Když Apple přešel na vlastní čipy, ukazoval grafy typu „až 2× rychlejší než nejprodávanější notebook ve stejné cenové kategorii“. Jenže málokdy zaznělo, o jaký konkrétní model šlo, v jaké konfiguraci a při jakém typu zátěže. Vybere se benchmark, který Applu sedí, scénář, kde jeho architektura vynikne, a výsledek je marketingová dominance.
Pamatujete si srovnání iPadu s „většinou Windows notebooků“? Apple rád používá formulace jako „rychlejší než 80 % prodaných PC notebooků“. To zní brutálně. Jenže těch 80 % zahrnuje i levné kancelářské stroje za pár tisíc korun. Není to přímý souboj s high-end ultrabooky, ale statistický průměr, který vyjde dobře na slidu. To samé u baterie. „Až 20 hodin výdrže.“ To „až“ je nejdůležitější slovo celé prezentace. Měří se při konkrétním scénáři – typicky přehrávání videa v přesně definovaném rozlišení, jasu a režimu. Reálné používání? To už je jiná disciplína. Ale marketingově je číslo obhajitelné. Další krásný příklad jsou fotoaparáty. Apple často říká, že jeho kamera je „nejlepší na trhu“ nebo „nejpokročilejší systém fotoaparátu v iPhonu vůbec“. Opět – technicky správně. Je to nejpokročilejší v iPhonu. Ne nutně nejlepší napříč všemi značkami a modely. Ale formulace je zvolena tak, aby působila absolutně. A pak je tu výkon versus efektivita. Když Apple ukazoval přechod na M1, prezentoval grafy, kde jeho čip dosahoval stejného výkonu při výrazně nižší spotřebě než konkurence. Co už nebylo tak viditelné, je fakt, že šlo o konkrétní typ procesoru, konkrétní generaci a konkrétní konfiguraci. V jiných scénářích může být situace jiná. Ale na keynote běží jen ten graf, který vypráví správný příběh.
Podobně Apple rád pracuje s kategoriemi, které si sám definuje. „Nejtenčí iPhone, jaký jsme kdy vyrobili.“ „Nejlehčí MacBook v historii.“ „Nejvýkonnější čip v tabletu.“ Všechno je to pravda. Jen se pohybujeme v rámci Applu, nikoli celého trhu. Psychologicky to ale funguje dokonale. A pak je tu práce s konkurencí. Apple málokdy řekne „Samsung je horší“. Místo toho použije anonymní „jiné smartphony“, „většina Android telefonů“ nebo „nejprodávanější notebooky“. Konkurence se rozplyne v neurčité mase. Apple stojí proti průměru. A proti průměru se vítězí snadno. Tohle není náhoda. Je to precizní marketingová strategie. Apple nikdy nesrovnává náhodně. Vždy si vybere parametr, scénář, kategorii nebo časové období, které mu sedí. A tím vytváří příběh, kde je vítězem.
Je to manipulace? Ne v právním smyslu. Je to práce s rámcem. Apple neříká nepravdy. Jen nastavuje hřiště tak, aby hrál doma. Nedělá. Dělá to prakticky každá velká technologická firma. Jen málokdo to umí tak elegantně. Takže až příště uslyšíte „nejlepší“, „nejrychlejší“ nebo „nejdéle vydrží“, zastavte se na vteřinu. Ptejte se: ve srovnání s čím? Za jakých podmínek? V jaké kategorii? Apple totiž fakta neohýbá. On je jen velmi pečlivě ohýbá správným směrem.