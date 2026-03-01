HidrateSpark PRO 2: Seznamte se s chytrým hrnkem, který si rozumí s iPhonem a pohlídá váš pitný režim

Komerční sdělení: Hydratace je téma, které se neustále vrací. Všichni víme, že bychom měli pít pravidelně, jenže mezi schůzkami, cestováním a každodenním shonem na to často jednoduše zapomeneme. Výsledkem je únava, bolest hlavy nebo horší soustředění, aniž bychom si uvědomili, že tělu chybí to nejzákladnější. Právě na to reaguje chytrý tumbler HidrateSpark PRO 2, který má jediný cíl: hlídat pitný režim za vás.
Nemusíte nastavovat žádné časovače ani kontrolovat hodiny. Díky senzoru SipSense tumbler sleduje každý doušek a ve správný moment vás upozorní světelně, případně nově i jemným zvukem. Upozornění si lze přizpůsobit, takže zapadnou do vašeho dne a nebudou vás rušit víc, než je nutné. Smyslem je vytvořit přirozený návyk, nikoliv další notifikaci, kterou budete ignorovat.
Druhá generace přináší přesnější váhové měření a výdrž baterie až 21 dní. Dobíjení probíhá přes USB-C a potěší i možnost vyměňovat senzor mezi modely PRO 2. Samotné tělo je vyrobeno z recyklované nerezové oceli s dvojitou vakuovou izolací, která udrží nápoj studený až 24 hodin a teplý zhruba 4 hodiny. Úzká základna pasuje do většiny držáků v autě, protiskluzové dno drží jistě na stole a matný povrch se dobře drží i při sportu.
Praktické je i přepracované víčko s dvoupolohovým jezdcem. Můžete pít přes brčko s těsněním, které minimalizuje riziko rozlití, nebo zvolit široké pítko pro rychlé doplnění tekutin. Konstrukce je navržena tak, aby obstála jak v kanceláři, tak na cestách.
Veškerá data putují do aplikace, která funguje jako osobní hydratační kouč. Na základě vašich údajů vypočítá denní cíl a průběžně jej upravuje. Nechybí historie pití, přehledná analytika ani výzvy s přáteli. Samozřejmostí je integrace s Apple Health a dalšími platformami a také podpora Apple Find My, takže tumbler snadno dohledáte, pokud ho někde zapomenete.
Konkrétní varianta nabízí objem 887 ml, hmotnost 567,5 g a díky úzkému tvaru je plně kompatibilní s držáky na nápoje v autě. V balení najdete tělo tumbleru, malý PRO 2 senzor, USB-C kabel i přístup k aplikaci včetně měsíčního vyzkoušení prémiové verze zdarma.
Dostatečný pitný režim může znít jako drobnost, ale ve výsledku má zásadní vliv na energii i soustředění během dne. HidrateSpark PRO 2 proto není jen designový doplněk na stůl, ale praktický nástroj, který vám pomůže udělat z hydratace samozřejmost.