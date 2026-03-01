5 tipů pro Google Chrome na iPhonu, které stojí za to znát

Když mobilní verze nestačí: přepnutí na plný web
Občas se stane, že mobilní verze stránky zjednoduší rozhraní až příliš. Chybí pokročilé nastavení, nelze nahrát soubor nebo se nedá dostat do administrace účtu. Řešení je jednoduché. Otevřete nabídku přes tři tečky v pravém dolním rohu a zvolte „Zobrazit verzi pro počítače“. Stránka se načte stejně, jako byste ji otevřeli na stolním počítači.
Hodí se to například při správě bankovnictví, redakčních systémů nebo při práci s webovými nástroji, které v mobilním režimu působí ořezaně.
Seznam četby: čtení i bez připojení
Narazíte na delší článek, ale zrovna nemáte čas? Místo toho, abyste si nechávali otevřené desítky karet, můžete stránku uložit do Seznamu četby. Postup je rychlý: tři tečky → „Přidat do seznamu četby“. Uložený článek pak najdete opět v hlavní nabídce pod stejnojmennou položkou. Výhodou je, že obsah zůstane dostupný i offline. To oceníte třeba ve vlaku nebo na místech se slabým signálem.
Správce hesel přímo v Chromu
Chrome má vlastní správu hesel, kterou otevřete přes nabídku tří teček → Správce hesel. Po ověření pomocí Face ID nebo Touch ID se zobrazí přehled uložených přihlašovacích údajů. Hesla lze upravovat, mazat i přidávat nová. Pokud často střídáte zařízení a používáte Chrome i jinde, synchronizace výrazně zjednoduší přihlašování. Není nutné otevírat další web nebo samostatnou aplikaci.
Změna výchozího vyhledávače
Ačkoliv je Chrome produktem Googlu, nemusí být vyhledávání automaticky svázané jen s ním. Pokud preferujete například DuckDuckGo, Bing nebo Yahoo, lze je nastavit jako výchozí. Stačí otevřít Nastavení Chromu → Vyhledávač a vybrat požadovanou službu. Od té chvíle se všechny dotazy zadávané do adresního řádku budou zpracovávat přes zvolený nástroj.
Je to drobná změna, ale pro někoho zásadní – zejména pokud klade důraz na soukromí nebo má jiné preference.
Skryté experimentální funkce
Pro pokročilejší uživatele je tu možnost otevřít stránku chrome://flags. Ta zpřístupňuje testované a experimentální funkce, které zatím nejsou oficiálně součástí běžného rozhraní. Najdete zde například nové způsoby vykreslování stránek nebo úpravy chování některých prvků. Je ale dobré mít na paměti, že jde o testovací možnosti – mohou být nestabilní nebo se časem změnit.