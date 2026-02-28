Tyto super macOS hry nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Elixion
Elixion je tahová fantasy hra, ve které se jako mladý mág vydáváte do světa hledat nové znalosti o míchání lektvarů, abyste obstáli proti příšerám. Základem je alchymie. Ingredience přetahujete do baňky, objevujete nové recepty a v receptáři sledujete jejich sílu i účinky. Do boje si můžete vzít jen omezený počet lektvarů, takže je nutné plánovat. Souboje probíhají na tahy a počet použitých lektvarů určuje hod kostkou, což přidává napětí i nutnost improvizace.
Fotogalerie
Novel Haven
Novel Haven je příběhová hra inspirovaná úspěšnou knižní sérií, ve které se přestěhujete do pobřežního městečka a proměníte chátrající maják v útulné knihkupectví podle vlastních představ. Plníte úkoly pro místní obyvatele, odhalujete jejich tajemství a postupně budujete místo, kam se budou rádi vracet. Hra sází na roztomilou pixelovou grafiku, domácí mazlíčky včetně kapybar, spoustu knih a dekorací. Nechybí jednoduché mini hry, například psaní dopisů či doplňování regálů. Celé to plyne v klidném tempu a příjemné hudbě, takže je ideální na večerní vypnutí hlavy.
Fotogalerie #2
Synergism
Synergism je rozsáhlá idle incremental hra postavená na principu synergie, tedy propojení mechanik, které se vzájemně posilují. Začínáte se stovkou mincí a jedním dělníkem, který zůstává důležitý i v pozdějších fázích hry. Nechybí několik vrstev prestiže, systém výzev, stovky achievementů a ručně kreslené pixelové ikony. Postup je založený hlavně na objevování a postupném odemykání nových možností. Hra je dlouhodobě vyvíjená a je na ní znát, že jde o srdcovou záležitost autorů.
Fotogalerie #3
Peng Pong: Prologue
PengPong je akční roguelike, kde místo klasické střelby všechno odrážíte. Úhly a pohyb jsou důležitější než míření. Odrážet můžete puky, zbraně i další bizarní předměty a snažit se přežít co nejdéle. Každý průchod je jiný díky velkému množství předmětů a kombinací. Po vlnách si vybíráte další riziko nebo jistotu. Hrát lze i ve dvou, což zvyšuje chaos. Roztomilý styl grafiky je v kontrastu s tím, jak náročná hra ve skutečnosti je.
Fotogalerie #4
Carmencarmen
Probudíte se na pláži bez vzpomínek, v cizím a znepokojivém světě, kde podivná masa kovu a masa dýchá, i když by neměla. Nejste však sami. Potkáváte místní bytosti, vedete s nimi rozhovory a pomáháte jim s doručováním zásilek. Je na vás, zda budete vstřícní, nebo odtažití. Hra trvá zhruba 30 až 60 minut, nemá ukládání a je určená k jednomu souvislému průchodu.