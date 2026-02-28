Recenze magnetického držáku Swissten: Praktický kousek za pár korun

Znáte ten pocit, když vaříte podle nového video receptu a nemáte kam bezpečně opřít telefon? Nebo když v posilovně potřebujete sledovat tréninkový plán, ale mobil se válí neprakticky na zemi? SWISSTEN přichází s nenápadným, avšak velmi praktickým řešením. Jeho univerzální MagSafe držák slibuje, že se váš smartphone udrží přesně tam, kde ho zrovna potřebujete. Vše bez jakýchkoliv složitostí díky šestici velmi silných magnetů. Jak obstojí tento magnetický kousek v každodenní praxi?
Konstrukce a design: Malý, lehký a bezpečný
Na první pohled držák zaujme svými kompaktními rozměry (77×60×55 mm) a nízkou hmotností okolo pouhých 100 gramů. Tělo je vyrobeno z kombinace odolného ABS plastu a polykarbonátu, což mu dodává dostatečnou pevnost pro každodenní přenášení v batohu nebo sportovní tašce. Černé, minimalistické provedení nepůsobí rušivě a snadno zapadne do jakéhokoliv prostředí.
Velkou pochvalu si Swissten zaslouží za integraci měkké ochranné vrstvy na kontaktní ploše. Nemusíte se totiž bát, že byste si při přichycování poškrábali záda drahého iPhonu (pokud jej nenosíte v pouzdře). Zároveň není na místě obava, že byste poškodili věc, na kterou magnet připevníte (třeba lednici).
Fotogalerie
Extrémní síla magnetů N52
Klíčovým prvkem každého magnetického držáku je jeho síla. Rozhodně nechcete, aby vám telefon za desítky tisíc spadl na zem. Swissten do tohoto modelu integroval rovnou šest neodymových magnetů nejvyšší třídy N52. Ty jsou rovnoměrně rozmístěny tak, aby optimálně rozložily přídržnou sílu.
V praxi to znamená, že jakmile telefon s podporou MagSafe (nebo jakýkoliv jiný smartphone s nalepeným magnetickým kroužkem, který naleznete v balení) přiložíte, doslova se k držáku přisaje. Spojení je natolik pevné, že odolá i nechtěným otřesům či nárazům. Telefon mi drží jako přibitý, a to jak v horizontální, tak vertikální poloze.
Široké možnosti využití v praxi
Tím hlavním tahákem je však myšlenka, že telefon někam rychle přicvaknete a můžete dělat to, co právě potřebujete. Zespodu jej jednoduše přichytíte na jakýkoli kovový povrch. Můžete jej používat například v kuchyni pro sledování receptů či v posilovně, kdy vám předcvičuje trenér na YouTube. Upotřebení nalezne i v dílně, kde můžete sledovat video, jak spravit to či ono.
Závěr
Univerzální MagSafe držák od SWISSTEN je přesně tím typem příslušenství, o kterém si zpočátku myslíte, že ho nepotřebujete, ale po pár dnech nechápete, jak jste bez něj mohli fungovat. Odpadá s ním složité hledání místa, kam telefon opřít. Šestice silných neodymových magnetů zaručuje absolutní bezpečnost vašeho zařízení a kompaktní rozměry z něj dělají perfektního společníka nejen na doma, ale i na cesty či tréninky. Samozřejmostí je ale potřeba kovového podkladu. Jestliže hledáte stylový a spolehlivý držák, tento nenápadný kousek si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Jeho cena je 349 korun