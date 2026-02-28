Můj 14 let starý Mac mini stále jede bez zaváhání. Tohle je důvod, proč se k Windows nevrátím

O Applu je známo, že jejich zařízení vydrží v provozu dlouhé roky. Upřímně řečeno, kdybych neměl problém s baterkou, svůj iPhone XR bych před dvěma lety za 15 Pro neměnil. Podobná situace panuje i u Maců. Musím se přiznat, že ačkoli pro tento web pišu téměř 9 let, mou první pořádnou zkušenost s Macem musíme datovat o necelé tři roky zpátky.
Od dětství jsem používal Windows a když jsem před nástupem na výšku přemýšlel, jaký notebook pořídím, vyhrál ten s Windowsem. Důvod byl v podstatě jednoduchý. Chtěl jsem na kolejích hrát hry. MacBook Air vypadal skvěle. Měl dlouhou výdrž baterie, byl lehký a na zádech stylově svítilo jablko. Pro studenta značka ideál. Ovšem já chtěl herní výkon.
Toho času tedy otec svému „nadějnému studentovi“ pořídil notebook ASUS s procesorem Intel Core i5 3230m, 8 GB RAM a grafikou Nvidia GeForce 740m. Rozjel jsem veškerá Call of Duty na vysoké detaily, Crysis 3 na střední detaily, Wowko na ultra, Far Cry 3 i 4 běželo bez problému – bylo to zkrátka super. Ovšem notebook (a to ještě před koncem studia), odešel. Používal jsem tedy starý desktop. Nyní už ale k Macům.
Fotogalerie
Když jsem nastoupil do nové práce, všude byly Macy a já byl posazen k Macu mini. První dva dny jsem se v podstatě učil. Vyznat se v operačním systému nebyl problém. Na macOS jsem si rychle zvykl a brzy si nedokázal představit, že bych se k Windows někdy vracel. Zhruba po roce jsem koupil MacBook s M1. Ačkoli již nebyl v onen moment nejvýkonnější, na práci, kterou dělám, tedy v drtivé většině práce ve Wordu, procházení internetu a posílání datovek, mi MacBook s M1 bude stačit dlouhé roky.
A světe div se, na tuto práci stačí i onen Mac mini. Jedná se totiž o Mac mini verze Late 2012. Do vínku tehdy dostal Intel Core i5 s taktem 2,5 GHz na jádro, 16 GB RAM a integrovanou grafiku Intel HD 4000. Věřte nebo ne, ten stroj šlape jako hodinky. Na práci, kterou dělám, je svižný a spolehlivý. Mám k němu zapojené dva Full HD monitory a tento stařičký mini s tím nemá absolutně problém. Nutno znovu říct, že mu skutečně příliš nezatápím a nejvíce se „zapotil“ zřejmě během ZOH, kdy jsem v jeden čas na každém monitoru sledoval dvě různá hokejová utkání ve Full HD rozlišení.
Vzhledem ke svým dřívějším zkušenostem s Windowsem si nedovedu představit, že by takto spolehlivě jel nyní, téměř po 15 letech, počítač s Windows, který se dal koupit za podobnou cenu, jako tehdy před lety tento Mac mini. Abych ale byl fér, tak je nutno říct, že tento Mac od svého zprovoznění fungoval ryze jako pracovní nástroj. Své dřívější počítače s Windowsem jsem plnil staženými filmy, hrami a jinými blbostmi. Čili po pár letech byl systém zralý na kompletní reinstall. Do tohoto miniho se nezasahovalo.
Jasně, stroj má několik omezení. Několik novějších aplikací macOS Catalina, který se stal pro tento model stropem, vůbec nepodporuje. K mému obrovskému překvapení ale dorazila před pár týdny aktualizace v podobě macOS 10.15.8, což by skutečně málokdo čekal. Je to nějaká chvíle, co se ve firmě mluvilo o výměně a dost možná brzy dojde k upgradu na nějaký model s Apple Silicon. Na každý pád na tento stroj z roku 2012 nemohu říct křivého slova.