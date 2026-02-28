iPhone o vás ví víc, než vlastní manželka nebo rodiče. Podívejte se, co vše sleduje

Váš iPhone o vás ví víc než kdokoliv jiný. Sleduje, analyzuje a ukládá data každý den. A většina lidí si vůbec neuvědomuje, v jakém rozsahu. Telefon ví, kde jste byli dnes ráno, před týdnem i před třemi lety. Pokud máte zapnuté lokalizační služby, zařízení si průběžně zaznamenává polohu. V aplikaci Mapy lze najít historii významných míst. Data o poloze používají také aplikace třetích stran. Nejde o žádnou konspiraci, je to běžná funkce moderního ekosystému.
Telefon dokáže rozpoznat váš způsob chůze. Každý člověk má unikátní pohybový vzorec. Akcelerometr a gyroskop v iPhonu sbírají data o pohybu, která se využívají například pro zdravotní funkce nebo bezpečnostní prvky. Studie dlouhodobě ukazují, že kombinace senzorických dat může sloužit k velmi přesné identifikaci uživatele. Zařízení také sleduje, jak rychle píšete, jak často berete telefon do ruky a kolik času trávíte na obrazovce. Tyto informace slouží primárně pro funkce jako Čas u obrazovky nebo zdravotní statistiky. Zároveň je ale pravda, že behaviorální data patří mezi nejcennější digitální informace současnosti. Mnoho lidí věří, že anonymní režim v prohlížeči znamená neviditelnost. Ve skutečnosti anonymní režim pouze neukládá historii do daného zařízení. Poskytovatel internetu, navštívené weby nebo reklamní systémy mohou stále pracovat s jinými identifikátory.
Obavy z odposlouchávání přes mikrofon se objevují pravidelně. Apple dlouhodobě tvrdí, že iPhone aktivně nenaslouchá konverzacím za účelem cílení reklam. Mikrofon se aktivuje pouze při použití funkcí jako Siri nebo při udělení oprávnění aplikaci. Přesto je dobré pravidelně kontrolovat, které aplikace mají k mikrofonu přístup. Telefon vás sleduje i během spánku. Pokud používáte Apple Watch nebo funkce sledování spánku, zařízení analyzuje pohyb, tepovou frekvenci a spánkové fáze. Tyto údaje jsou ukládány v aplikaci Zdraví. Apple deklaruje, že zdravotní data jsou šifrována a nejsou prodávána třetím stranám. Rozdíl mezi Applem a některými jinými platformami je právě v obchodním modelu, kdy Apple vydělává primárně na prodeji zařízení, nikoli na reklamních datech.
Realitou ale zůstává, že digitální stopa nikdy zcela nezmizí. I po smazání účtu mohou některá data zůstat v zálohách nebo na serverech po určitou dobu. Internet si pamatuje víc, než bychom chtěli. Je důležité oddělit fakta od přehnaných tvrzení. iPhone není tajná špionážní zbraň, ale je to extrémně sofistikované zařízení, které o vás shromažďuje obrovské množství informací. Rozdíl je v tom, jak jsou tato data používána a kdo k nim má přístup. Pokud chcete mít větší kontrolu, projděte si nastavení Soukromí a zabezpečení. Zkontrolujte oprávnění aplikací k poloze, mikrofonu a fotoaparátu. Omezte sledování napříč aplikacemi. Vypněte personalizovanou reklamu, pokud ji nechcete. A pravidelně mažte aplikace, které nepoužíváte. Telefon je nástroj. Ale jen do té míry, do jaké ho máte pod kontrolou. V momentě, kdy přestanete řešit nastavení a oprávnění, stává se z pohodlného pomocníka velmi detailní digitální záznamník vašeho života. Otázka není, jestli váš iPhone sbírá data. Otázka je, kolik z nich mu dobrovolně dovolíte sbírat.