Apple spojil síly s čokoládami Ritter Sport, rozdává k nim zdarma Apple Music

To, nad čím jsme na našem magazínu ještě před pár dny spekulovali, se nyní stává skutečností. Poté, co před pár dny unikl zřejmě reklamní banner na novou propagační akci, se totiž začínají v obchodech v Německu objevovat speciální stojany na čokolády Ritter Sport. Na těch přitom nenaleznete klasické edice, ale hezky vypadající limitované edice tabulek čokolád s obaly ve stylu grafik alb z Apple Music.
Akce má sice oficiálně začít až v pondělí 2. března, nicméně němečtí obchodníci již začínají stojany chystat. Líbivý obal přitom nebude to jediné, co zákazník koupí limitovaných čokolád získá. Uvnitř se má totiž skrývat QR kód na bezplatné Apple Music, byť zatím není jasné, jak dlouhé toto období bude. Nicméně vzhledem k tomu, že jedna limitovaná čokoláda Ritter Sport v Německu vychází na 1,99 Euro, asi nejde úplně očekávat, že bude Apple nějak přehnaně štědrý a nadělí víc než měsíc.
Fotogalerie
Co se pak týče samotných obalů čokolád, asi vás nepřekvapí, že se vzhledem k prodeji v Německu zaměřují právě na německou hudební historii. Konkrétně je k dispozici těchto pět edicí:
- Muttersprache, Sarah Connor
- RAOP, od Cro
- Farbenspiel, od Helene Fischer
- Zum Glück in die Zukunft II, od Marteria
- Crazy World, od Scorpions
Pokud tedy žijete v Německu či do něj máte cestu a jste fanoušky Applu, zastavte se v některém z obchodů a udělejte si radost. Podobné akce totiž nejsou v Evropě vůbec časté, ba právě naopak. Za dobrých 9 let, co se sledování Applu zejména na území Evropy věnuji, jde dle mého snad o první podobnou propagační akci na tomto území. Valná většina všeho se totiž standardně odehrává v USA.