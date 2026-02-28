5 aplikací, které z iPhonu udělají plnohodnotnou kancelář

Documents: místo, kde máte všechno pohromadě
Aplikace Documents by Readdle funguje jako centrální úložiště i pracovní nástroj zároveň. Otevře běžné formáty jako Word, Excel nebo PDF, umožní doplnit poznámky, vyplnit formuláře a převádět soubory mezi různými typy.
Velkou výhodou je propojení s cloudovými službami. Dokumenty tak nemusí být uložené jen v telefonu – lze je synchronizovat například s Diskem Google nebo jiným úložištěm. V praxi to znamená, že otevřete přílohu z e-mailu, upravíte ji a během pár vteřin je zpět uložená tam, kde má být.
Smallpdf: rychlé úpravy bez zbytečné složitosti
Pokud jde hlavně o práci s PDF, stojí za pozornost Smallpdf. Umí slučovat více souborů do jednoho, rozdělit rozsáhlý dokument, komprimovat objemné přílohy nebo přidat elektronický podpis. Zajímavou funkcí je rozpoznávání textu pomocí technologie OCR. To se hodí ve chvíli, kdy máte naskenovaný dokument a potřebujete z něj vytáhnout text k dalším úpravám. Místo přepisování lze soubor převést do editovatelné podoby během několika kliknutí.
Rozhraní je jednoduché a přehledné, což ocení zejména ti, kdo chtějí rychlé řešení bez složitého nastavování.
PandaDoc: když je potřeba podpis
Pro situace, kdy dokument nestačí jen upravit, ale je nutné jej oficiálně schválit, je tu PandaDoc. Aplikace umožňuje vytvářet, odesílat a elektronicky podepisovat smlouvy či formuláře. Kromě samotného podpisu nabízí i sledování stavu dokumentu – tedy přehled, zda byl otevřen, přečten nebo podepsán. To výrazně zjednodušuje komunikaci například při obchodních jednáních nebo schvalování zakázek.
Pro firmy i jednotlivce, kteří chtějí omezit papírování, jde o praktický krok směrem k plně digitální administrativě.
WPS Office: klasická kancelář v kapse
WPS Office nabízí komplexní balík pro práci s textovými dokumenty, tabulkami i prezentacemi. Podporuje formáty Microsoft Office a přidává vlastní nástroje pro úpravy i návrhy obsahu. Zajímavostí je integrovaný asistent WPS AI, který pomáhá například s úpravou textu nebo převodem dokumentů. Pro rychlou přípravu prezentace či dopisu tak není nutné hledat další aplikaci.
Hodí se zejména pro uživatele, kteří chtějí mít vše v jednom prostředí a nepotřebují přecházet mezi více nástroji.
Polaris Office: stabilní řešení pro každodenní práci
Mezi dlouhodobě osvědčené kancelářské aplikace patří i Polaris Office. Nabízí podporu dokumentů, tabulek i prezentací a umožňuje jejich sdílení prostřednictvím odkazu.
Výhodou je jednoduché rozhraní a možnost spolupráce v reálném čase. Dokumenty lze ukládat do cloudu a mít je dostupné napříč zařízeními. Pro někoho, kdo potřebuje stabilní nástroj na každodenní práci, jde o spolehlivou volbu.