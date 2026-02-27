Skvělá strategie Anno 117: Pax Romana je na víkend zdarma

Pokud máte rádi strategické hry, zbystřete. Ubisoft totiž tento víkend (přesněji do pondělí 2. března) umožňuje bezplatné hraní skvělého strategického titulu Anno 117: Pax Romana, který se těší mezi hráči velké oblibě. Ostatně, víceméně všechny díly ze série Anno jsou hráčsky atraktivní díky jejich skvělé hratelnosti po všech stránkách a v tomto směru tomu není jinak. A to nejlepší? Hrát zdarma můžete jak na PC, tak i na konzolích PS5 a Xbox Series X/S.
Anno 117: Pax Romana působí jako návrat ke kořenům série, ale zároveň jako její nejambicióznější díl. Tentokrát se podíváme do období vrcholící Římské říše, kde nejde jen o budování měst, ale i o politiku, loajalitu provincií a udržení křehkého míru. Hra sází na klasickou ekonomickou smyčku, kterou fanoušci Anno milují, jen ji balí do historicky atraktivního hávu antiky. Budování římských měst, silnic a monumentů má úplně jinou atmosféru než industriální revoluce nebo futuristické kolonie. Zásadní roli hraje efektivní logistika, protože bez správně nastavených dodavatelských řetězců vám impérium začne rychle drhnout. Vývojáři navíc slibují větší důraz na rozhodování guvernéra, takže nebudete jen stavět, ale i řešit morální a strategická dilemata. Potěší i detailní architektura a práce se světlem, která dává městům překvapivě živý charakter.
A jak se k titulu dostat? Naprosto jednoduše! Majitelé počítačů si mohou stáhnout prostřednictvím Ubisoft Connect, zatímco hráči na PlayStation 5 a Xbox Series X and Series S najdou demoverzi přímo v digitálních storech svých platforem. Ať už tedy preferujete klávesnici s myší nebo pohodlí gauče a gamepadu, k prvnímu otestování římské strategie se bez problémů dostanete. Pak už bude jen na vás, jestli zůstane u krátkého vyzkoušení, nebo se z toho vyklube další časový žrout, který vám z kalendáře smaže několik večerů.