Tyto 2 super hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma. Musíte si ale pospíšit

Počasí se sice začíná pomalu zlepšovat a venkovní aktivity jsou tak rázem příjemnější, na pořádné teplo si však ještě nějakou dobu počkáme a to ve výsledku neznamená nic jiného, že mnozí z nás budou chtít nadcházející víkend prožít pěkně v teple domova, ideálně pak s nějakou kvalitní videohrou. O to víc potěší, že Epic Games Store nezahálí ani tento týden, a jako již tradičně přišel s tituly zdarma. Tentokrát padla volba na My Night Job a Boxes: Lost Fragments, což sice na první pohled nejsou úplně AAA kousky, to jim však na kvalitě rozhodně neubírá. Ale pozor, jako již tradičně budou zdarma „jen“ týden, tedy do příštího čtvrtku do 16:59.
My Night Job
Pokud máte chuť na nenáročnou, ale překvapivě chytlavou arkádu, My Night Job by vám klidně mohla padnout do oka. Tahle pixelartová záležitost vás hodí do role nočního hlídače v rozpadající se vile, kterou začnou po setmění zaplavovat hordy všeho možného. Vaším úkolem není jen přežít, ale hlavně zachránit co nejvíc civilistů a udržet budovu pohromadě. Hra sází na jednoduché ovládání, rychlé tempo a příjemně retro atmosféru, která připomene éru automatů. Nečekejte hluboký příběh ani propracovaný vývoj postavy, tady jde čistě o akci, skóre a schopnost improvizovat s tím, co zrovna popadnete do ruky. A právě v téhle přímočarosti je její největší síla.
Fotogalerie
Boxes: Lost Fragments
A pokud vás naopak neláká zběsilé mlácení příšer, ale raději si dáváte na čas a užíváte si pomalejší tempo, úplně jinou notu hraje Boxes: Lost Fragments. Tady místo improvizovaných zbraní berete do ruky záhadné mechanické schránky a snažíte se přijít na to, jak je otevřít. Hra stojí na detailně zpracovaných 3D puzzlích, které si můžete otáčet, zkoumat zblízka a postupně odhalovat jejich tajemství. Každá krabička je malým technickým zázrakem plným skrytých mechanismů, tlačítek a posuvných částí a často máte pocit, že držíte v ruce něco mezi hlavolamem a šperkem. Atmosféra je klidná, lehce tajemná a nutí vás přemýšlet jinak než ve většině mobilních her. Místo reflexů tu rozhoduje trpělivost, pozornost k detailu a schopnost spojovat drobné indicie do jednoho funkčního celku. A právě díky tomu dokáže hra vtáhnout na dlouhé desítky minut, aniž byste si toho vůbec všimli.