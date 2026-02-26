Slovenský fotbalový svaz si údajně objednal 34 000 iPhonů za 35 000 000€

Kdyby fotbalový svaz od někoho objednal 34 000 míčů na fotbal, i to by vzbudilo rozruch. Ovšem tamní fotbalový svaz si údajně objednal 34 000 telefonů iPhone. Alespoň to tvrdí trojice firem, z nichž dvě již svaz žalují a třetí se na to chystá. Podle dostupných dat je na Slovensku, a to včetně hráčů druhé ligy, zhruba 650 až 780 profesionálních fotbalistů, což vychází přibližně na 43 iPhonů na jednoho hráče. To, že si svaz objednal 34 000 iPhonů, tvrdí také tamní ministr sportu Huliak, který se rozhodl přímo jednat s firmami, jež si nárokují vyplacení finančních prostředků za tyto telefony. Mimochodem jedná se o telefony za zhruba 35 milionů eur.
Slovenský fotbalový svaz oproti tomu tvrdí, že si telefony nikdy neobjednal, nikdy je nepřevzal a celá situace vznikla na základě falešných dokumentů a informací, které se nezakládají na pravdě. Na kompletní vyjádření Slovenského fotbalového svazu se můžete podívat níže. Pochází z oficiální tiskové zprávy, kterou svaz zveřejnil na svých oficiálních stránkách.
Vyjádření Slovenského fotbalového svazu
Slovenský futbalový zväz jednoznačne odmieta relevanciu údajného záväzku vo výške 30 miliónov eur. SFZ si nikdy neobjednal telefóny v takej hodnote a ani ich nikdy neprebral. V médiách sa v posledných dňoch objavilo viacero falošných dokumentov a informácii, ktoré sa nezakladajú na pravde. SFZ sa bude voči tomuto podvodnému konaniu brániť súdnou cestou a podnikne všetky právne kroky na očistenie svojho mena.
Výkonný výbor požiadal ministra o posunutie stretnutia po volebnej konferencii SFZ, ktorá sa koná tento piatok. Jedným z dôvodov bolo aj možné ovplyvňovanie samotných volieb, čo sa dnes na tlačovej besede ministra jednoznačne preukázalo. Minister nepotrebuje žiadne vysvetlenia, ani rozhodnutia súdov, aby vedel už dnes, kto je vinný a mal by byť odsúdený. Vedenie SFZ je aj napriek tomu pripravené stretnúť sa s ministrom po volebnej konferencie, kde prezident a výkonný výbor bude disponovať plným mandátom futbalovej obce na tieto rokovania.
SFZ zároveň vyjadruje poľutovanie, že ešte pred právoplatným skončením medializovaných súdnych sporov a bez znalosti všetkých relevantných detailov dochádza k verejnému prejudikovaniu neúspechu SFZ, ako aj k aktívnym stretnutiam s právnymi zástupcami osôb, ktoré sa voči SFZ domáhajú nárokov, ktoré SFZ považuje za neexistujúce. O týchto nárokoch rozhodnú výlučne príslušné súdy, nie minister. Takýto postup podľa SFZ zbytočne oslabuje jeho postavenie a môže vytvárať mylný dojem, že údajné nároky sú dôvodné, čo SFZ aj naďalej odmieta.
Nerozumieme zámeru ministra Huliaka svojvoľne rokovať s údajnými veriteľmi SFZ. Z jeho vyjadrení je zrejmé, že nerozumie alebo nechce rozumieť, že ak niektoré spoločnosti tvrdia, že SFZ má ručiť za neobjednané a nedodané telefóny, čo SFZ dôrazne opakovane odmietol, musia sa svojich údajných nárokov najskôr domáhať súdnou cestou. Zároveň platí, že len po právoplatnom rozhodnutí súdov môže byť SFZ povinný čokoľvek plniť. Minister Huliak koná v rozpore s verejným záujmom a v rozpore so záujmami SFZ, ak rokuje o nedôvodných nárokoch tretích strán bez toho, aby nezávislé súdy právoplatne rozhodli, či tieto záväzky vôbec existujú, čo vyvoláva vážne pochybnosti o jeho skutočných zámeroch.
Prečo mu prekáža, aby nedôvodné nároky tretích osôb posúdil nezávislý súd a prečo nepodložene tvrdí, že tie nároky sú dôvodné a to bez riadnej právnej analýzy všetkých podkladov a informácií, ktoré má k dispozícii SFZ. Ministerstvo športu nie je účastníkom predmetných vzťahov a má zjavne len jednostranné informácie od osôb, ktoré sa domáhajú nedôvodných pohľadávok voči SFZ. Je preto mimoriadne neštandardné, aby Ministerstvo športu rokovalo o rôznych nedôvodných nárokoch s údajnými veriteľmi v príkrom rozpore so záujmami a postojmi SFZ.