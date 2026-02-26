Sandisk představil nové SSD disky nové generace. Podporují rychlejší a náročnější pracovní postupy a obsah generovaný AI

Sandisk oznámil uvedení nové generace přenosných SSD disků ve třech kategoriích, které podpoří velké digitální soubory, obsah vytvořený pomocí umělé inteligence a stále náročnější digitální pracovní postupy běžných uživatelů, tvůrců i profesionálů. Portfolio ve třech kategoriích zahrnuje přenosné disky SSD SANDISK®, SSD SANDISK Extreme® a SSD SANDISK Extreme PRO®. Přenosný disk SSD SANDISK Extreme® s téměř dvojnásobnou rychlostí oproti předchozímu modelu a vylepšenou odolností je k dispozici již dnes, přičemž kompletní portfolio produktů bude uvedeno na trh později v tomto roce.
„Ať už doma, v kanceláři nebo na cestách, tato nová generace přenosných SSD disků podporuje zákazníky v jejich potřebách úložiště,“ řekla Heidi Arkinstall, viceprezidentka pro spotřebitelský marketing ve společnosti Sandisk. „Od běžných uživatelů přes kreativní nadšence až po profesionály v oblasti produkce, portfolio přenosných SSD disků SANDISK® vyvažuje výkon, přenositelnost a odolnost, aby lidem poskytlo úložiště, na které se mohou spolehnout podle svých potřeb.“
Nové portfolio přenosných SSD disků SANDISK® přináší významné vylepšení výkonu, přičemž každý produkt je navržen tak, aby podporoval stále rostoucí objem obsahu generovaného umělou inteligencí, různé pracovní zatížení a použití, včetně každodenních záloh, kreativních projektů a profesionálních pracovních postupů:
- Přenosný SSD disk SANDISK Extreme® – Přenosný SSD disk SANDISK Extreme® je navržen pro kreativní nadšence, milovníky fotografie a videa a profesionály pracující s většími soubory a nabízí vysoce výkonné přenosné úložiště pro podporu aktivních pracovních postupů. Disk nabízí čtení rychlostí až 2 000 MB/s2 a umožňuje zvládat úkoly, jako je přenos až 1 000 fotografií ve vysokém rozlišení za méně než 60 sekund6, což ho činí vhodným pro správu kreativních projektů a efektivní přesun obsahu mezi zařízeními (modely 1 TB–4 TB1; plánováno pro 500 GB1).
- Přenosný SSD disk SANDISK Extreme PRO® – Přenosný SSD disk SANDISK Extreme PRO® je navržen pro profesionální fotografy, filmaře a designéry a je vybaven tak, aby podporoval náročné kreativní a multi-streamové pracovní postupy, včetně editace v reálném čase a práce s médii s vysokým rozlišením. Disk nabízí přenosové rychlosti až 4 000 MB/s2 a podporuje úkoly, jako je přesun až 10 minut 12K videa za necelou minutu7 (modely 2 TB–4 TB1; předpokládáno pro 8 TB1).
- Přenosný SSD disk SANDISK® – Přenosný SSD disk SANDISK® je určen pro studenty, kancelářské pracovníky a rodinné archiváře a poskytuje spolehlivé přenosné úložiště pro každodenní digitální obsah. Tento disk, vytvořený pro uživatele, kteří potřebují jednoduchý způsob zálohování souborů, ukládání fotografií a videí a správy osobních dat, nabízí čtení rychlostí až 1 000 MB/s2 v kompaktním, snadno přenosném provedení určeném pro použití doma, ve škole nebo na cestách (modely 1 TB–2 TB1; předpokládáno pro 500 GB1).
„Vzhledem k tomu, že se rozlišení fotografií a videí neustále zvyšuje a obsah generovaný umělou inteligencí se stává stále běžnějším, uživatelé na všech úrovních spravují více dat na širší škále zařízení a v různých prostředích,“ uvedla Susan Park, viceprezidentka pro spotřebitelské produkty ve společnosti Sandisk. „Díky téměř dvojnásobné rychlosti a speciálně navrženému kapesnímu designu může naše nejnovější řada přenosných SSD disků přenášet obrovské soubory bleskovou rychlostí, čímž udržuje kreativitu v pohybu a pod kontrolou.“
Každý z nových produktů se vyznačuje odolným designem, díky kterému jej mohou spotřebitelé vzít kamkoli potřebují. Přenosný SSD disk SANDISK® má odolnost proti pádu z výšky až dvou metrů, zatímco SSD disky SANDISK Extreme® a SANDISK Extreme PRO® odolávají pádům z výšky až tří metrů a díky krytí IP65 jsou chráněni před politím.3 SSD disky SANDISK Extreme® a SANDISK Extreme PRO® mají také ochranu heslem s 256bitovým hardwarovým šifrováním AES.4
SANDISK Extreme® Portable SSD je nyní k dispozici a dodává se po celém světě s cenou od 259,99 USD (doporučená maloobchodní cena) za 1 TB1 a dalšími kapacitami 2 TB1 a 4 TB1. Verze SANDISK Extreme® Portable SSD s kapacitou 500 GB1 bude k dispozici ve druhé polovině roku 2026. Součástí balení je také pětiletá omezená záruka.
Ve druhé polovině roku 2026 bude také k dispozici SANDISK Extreme PRO® Portable SSD v kapacitách 2 TB1, 4 TB1 a 8 TB1 s pětiletou omezenou zárukou5 a SANDISK® Portable SSD v kapacitách 500 GB1, 1 TB1 a 2 TB1 s tříletou omezenou zárukou.5