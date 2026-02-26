iPhone a iPad jsou schváleny pro práci s utajovanými informacemi NATO!

Po důkladném bezpečnostním testování a rozsáhlém hodnocení německou vládou se iPhone a iPad stávají prvními spotřebitelskými zařízeními schválenými pro práci s utajovanými informacemi v prostředí NATO na úrovni NATO Restricted. Společnost Apple dnes oznámila, že iPhone a iPad jsou prvními a jedinými spotřebitelskými zařízeními splňujícími požadavky zemí NATO na informační bezpečnost. To umožňuje používat iPhone a iPad pro práci s utajovanými informacemi až do úrovně NATO Restricted bez nutnosti speciálního softwaru nebo zvláštní konfigurace — což je úroveň vládní certifikace, které dosud nedosáhlo žádné jiné spotřebitelské mobilní zařízení.
Apple navrhuje zabezpečení svých produktů od samého počátku a zajišťuje, že nejpokročilejší ochranné prvky jsou integrovány napříč hardwarem, softwarem i čipy Apple Silicon. Tento jedinečný přístup umožňuje uživatelům Applu využívat špičkovou ochranu, jako je nejlepší šifrování ve své třídě, biometrická autentizace pomocí Face ID nebo průlomové funkce typu Memory Integrity Enforcement. Tyto ochranné mechanismy jsou nyní oficiálně uznány jako splňující přísné vládní a mezinárodní bezpečnostní požadavky, a to i pro práci s omezenými (restricted) daty.
iPhone a iPad již dříve získaly schválení pro práci s utajovanými daty německé vlády při využití nativních bezpečnostních opatření systémů iOS a iPadOS, a to po rozsáhlém hodnocení Spolkovým úřadem pro bezpečnost informační techniky (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI). Nyní jsou iPhone a iPad se systémy iOS 26 a iPadOS 26 certifikovány pro takové využití ve všech členských státech NATO.
V rámci tohoto procesu provedl BSI vyčerpávající technická posouzení, komplexní testování a hloubkovou bezpečnostní analýzu, aby zajistil, že vestavěné bezpečnostní schopnosti platforem Applu splňují náročné operační a certifikační požadavky zemí NATO. „Bezpečná digitální transformace může být úspěšná pouze tehdy, pokud je informační bezpečnost zohledněna již od začátku vývoje mobilních produktů,“ uvedla prezidentka BSI Claudia Plattner. „Na základě důkladného auditu bezpečnosti platforem a zařízení iOS a iPadOS pro využití v prostředí utajovaných informací německé vlády s potěšením potvrzujeme jejich soulad s požadavky zemí NATO na zajištění bezpečnosti.“
Toto schválení představuje zásadní milník pro mobilní platformy Applu, protože iOS 26 a iPadOS 26 jsou nyní zapsány v katalogu NATO Information Assurance Product Catalogue jako uznání jejich vestavěných bezpečnostních schopností. „Tento úspěch potvrzuje, že Apple zásadně změnil způsob, jakým je tradičně poskytováno zabezpečení. Před příchodem iPhonu byla bezpečná zařízení dostupná pouze sofistikovaným vládním a podnikovým organizacím po masivních investicích do specializovaných bezpečnostních řešení,“ uvedl Ivan Krstić, viceprezident Applu pro bezpečnostní inženýrství a architekturu. „Apple místo toho vytvořil nejbezpečnější zařízení na světě pro všechny své uživatele — a právě tato ochrana je nyní jedinečně certifikována podle bezpečnostních požadavků zemí NATO, na rozdíl od jakéhokoli jiného zařízení v oboru.“ Apple dlouhodobě pracuje na ochraně spotřebitelů, firem i vládních institucí a na udržování nejvyšší úrovně zabezpečení napříč celým portfoliem svých zařízení. Další podrobnosti o bezpečnostních mechanismech Applu jsou k dispozici v dokumentu Apple Platform Security.