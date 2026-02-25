Apple TV+ láme rekordy! Godzilla a Kong ovládli oblohu v dronové show

Streamovací služba Apple TV+ opět ukázala, že marketing umí pojmout ve velkém stylu. U příležitosti premiéry druhé řady seriálu Monarch: Legacy of Monsters (Monarch: Odkaz monster) připravila v Los Angeles unikátní dronovou show, která se zapsala do historie. Podle dostupných informací šlo o nový světový rekord.
3 000 dronů, Godzilla a Kong nad městem
Velkolepé představení se odehrálo minulý pátek v Los Angeles a zapojilo neuvěřitelných 3 000 synchronizovaných dronů, které vystoupaly až do výšky 150 metrů. Na noční obloze se postupně objevily ikonické siluety monster – Godzilla, Kong a další motivy ze světa MonsterVerse. Celá akce vznikla ve spolupráci Apple TV+ a studia Legendary.
Show si nenechali ujít ani herci ze seriálu, včetně Kurta Russella a jeho syna Wyatta Russella, kteří se objevili přímo na místě. Apple následně zveřejnil oficiální promo video, zatímco fanoušci zaplavili sociální sítě záběry pořízenými přímo z ulice.
Apple znovu posouvá hranice marketingu
Nejde o první netradiční marketingový počin Apple TV+. Už loni firma zaujala kampaní k druhé řadě seriálu Severance, kdy se v newyorském Grand Central Terminal objevila fiktivní kancelář společnosti Lumon. Aktuální dronová show ale tento koncept posouvá ještě dál – kombinuje technologii, popkulturu a živý zážitek v měřítku, které se jen tak nevidí.
Druhá řada Monarch: Legacy of Monsters má premiéru 27. února. První díl vyjde hned, další epizody budou následovat každý týden až do 1. května. První řadu si mohou diváci už nyní pustit na Apple TV+. Apple tímto spektáklem jasně ukazuje, že v boji o pozornost diváků nechce být jen další streamovací službou, ale značkou, která vytváří události, což mi přijde velmi sympatické. A sám jsem často překvapený, jakou úroveň si drží pořady a filmy z produkce Applu.