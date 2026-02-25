AirPods Pro 3 se naučí vidět okolí a to nejspíš už letos!

Přestože AirPods Pro 3 dorazily teprve před necelým půlrokem, zdá se, že jejich další verze už je v pokročilé fázi vývoje a co víc, mohla by dorazit ještě letos. Vyplývá to alespoň z čím dál tím většího množství zpráv, podle kterých kalifornský gigant pracuje na jejich vyšší, ještě pokročilejší verzi. A nepůjde o AirPods Pro 4, jak by se mohlo zdát.
Podle informací analytika Ming-Chi Kuo i dalších zdrojů z dodavatelského řetězce má Apple letos představit „vyšší“ variantu třetí generace Pro modelu. S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že pro Apple nepůjde o „nic nového pod sluncem“, jelikož podobnou strategii už nasadil u AirPods 4, které se prodávají ve dvou verzích, konkrétně pak s aktivním potlačením hluku a bez něj. Tentokrát by však rozdíl mohl být mnohem zásadnější.
Fotogalerie
AirPods, které „vidí“
Hlavní novinkou pokročilejších AirPods Pro 3 totiž mají být miniaturní infračervené kamery, které by umožňovaly sluchátkům „vidět“ své okolí. Podle Kua mají navíc tyto kamery umožnit ovládání gesty ve vzduchu a zároveň nabídnout hlubší integraci s Apple Vision Pro. V praxi by to mohlo znamenat přesnější prostorový zvuk reagující na prostředí nebo nové způsoby interakce bez nutnosti dotýkat se samotných sluchátek.
Leaker vystupující pod přezdívkou „Kosutami“ pak přišel s tím, že právě tyto kamery mají být klíčem k napojení na Apple Intelligence. Konkrétně ho měly jeho zdroje informovat o propojení s funkcí Visual Intelligence, která by měla být stěžejním prvkem nové generace nositelné AI od Applu. Pokud se tedy informace potvrdí, mohli bychom se dočkat prvních AirPods, které budou nejen
Fotogalerie #2
Pokud vás pak zajímá termín představení, ten zatím úplně jistý není. Pokud se ale Apple bude držet svého zavedeného rytmu, nejpravděpodobnější je září nebo říjen coby období, kdy Apple tradičně představuje nové iPhony a další klíčové produkty. A pokud se spekulace potvrdí, může jít o jeden z největších posunů v historii AirPods.
Z nenápadného audio příslušenství by se totiž postupně mohl stát plnohodnotný AI nositelný produkt, který bude hrát důležitou roli v ekosystému Apple Intelligence. A to je směr, který může zásadně změnit to, jak sluchátka vnímáme. Je však důležité jedním dechem dodat, že klíčem k úspěchu v mnoha zemích světa nebude „jen“ vidět kolem sebe, ale i umožnit hardwaru s uživatelem komunikovat v jeho mateřštině. Snad tedy Apple zapracuje i zde a podpora jazyků v Apple Intelligence povyskočí.