Vývoj mobilní aplikace bez drahých přešlapů. Víme, jak na to

Komerční sdělení: Uživatelé chtějí pohodlí a vlastní mobilní aplikace znamená rychlý přístup ke službě. Kvalitních je ale v digitálním světě jako šafránu i přes přísné schvalovací podmínky ze strany Applu. Jak získáte appku, kterou si uživatelé zamilují?
V App Store se nachází přibližně 2 miliony aplikací pro uživatele z celého světa. Všichni ale víme, že ve většině případů se jedná o balast, který jednou zapnete a zapomenete na něj. Za skutečně využívanou mobilní aplikací totiž často stojí mnohaměsíční práce.
Kolik stojí vlastní mobilní aplikace?
Ceny za vlastní mobilní aplikaci se liší. Středně velké aplikace a MVP (Minimum Viable Product) stojí stovky tisíc korun. Cena těch velkých přesahuje i milion. Výslednou částku ovlivňuje několik faktorů:
- Rozsah a složitost funkcí: počet obrazovek a stavů, vyhledávání, filtry, notifikace, offline režim.
- Platformy: nativní vs cross-platformní vývoj, dvě platformy nutně neznamenají dvojnásobnou cenu.
- Back-end a data: nová nebo již fungující databáze, API napojení, logování, exporty, integrace, administrativní rozhraní.
- Design a UX: prototypování, uživatelské testování, mikrointerakce, přístupnost pro znevýhodněné osoby.
- Marketing a distribuce: reklama na sítích, screenshoty a promo grafika, preview videa, úprava podle požadavků App Store.
- Provoz a údržba: bug fixing, adaptace na nové verze operačních systémů, změny API třetích stran.
Největší položky v nabídce na vlastní mobilní aplikaci tvoří počet funkcí, rozsah backendu a správa aplikace. Právě údržba představuje 15–20 % ročně z ceny vývoje a jde o položku, na kterou spousta firem před uvedením do provozu zapomíná.
Levný vs efektivní vývoj mobilní aplikace
Cena vlastní mobilní aplikace na první pohled odradí. Spousta zákazníků se proto přikloní k alternativním způsobům vývoje. V poslední době je populární vibecoding, tedy metoda, kdy si aplikaci uživatel vyvine sám uživatel pomocí umělé inteligence.
Umělá inteligence zrychluje prototypování a tvorbu MVP. Má ale reálná rizika v podobě bezpečnostních chyb. AI navíc při tvorbě opomíná hraniční scénáře a ve výsledku nikdo neodpovídá za hotový produkt. U malých aplikací se vyplatí, mezi lidi ji ale raději nepouštějte.
Freelancer mi to udělá levněji
Vždycky to někdo udělá levněji. Známá pravda, se kterou se od nepaměti potýkají nejen vývojářské firmy. Freelancer při vývoji nabídne své znalosti a může vytvořit opravdu užitečný produkt. Má to ale háček.
Často nastává tzv. bus factor. Jakmile se s freelancerem rozloučíte, zmizí veškeré know-how. Vývoj mobilní aplikace se navíc často táhne, vydání se odkládá a trh se během té doby změní a o aplikaci není zájem. V rámci nižšího rozpočtu získáte hotový produkt, jdete ale do rizika.
IT firma poskytne efektivní a funkční řešení
Za vývoj mobilní aplikace se softwarovou firmou zaplatíte nejvíce. Získáte ale spolehlivého partnera, který vás provede celým procesem a na konci získáte fungující aplikaci, kterou uvedete v požadovaném termínu.
Se softwarovou firmou si nekupujete jenom vývoj. Platíte za komplexní proces, který se skládá z mnoha dílčích částí:
- Analýza projektu před samotným vývojem
- Návrh prototypu
- Samotný vývoj
- Testování
- Údržba mobilní aplikace
Softwarová firma si sama hlídá aktuální bezpečností rizika a sama přichází se záplatami. Ty navíc plánuje tak, aby docházelo k co nejmenším výpadkům a hotfixy připravuje v jednotlivých balíčcích, které se dostanou na distribuční platformu rychleji.
Applu jde především o bezpečnost
Vývojářská společnost vás kromě vývoje provede i nasazením aplikace na distribuční platformu. Apple si nové aplikace hlídá stále pečlivěji. Nejde přitom jenom o první vydání, ale o další úpravy, aktualizace a fixy.
V jakých případech vám Apple neschválí novou aplikaci?
- Žádosti o přístup k datům bez zjevného důvodu (fotky, kontakty, poloha)
- Rozpor mezi realitou a tím, co slibuje aplikace
- Nejasné účty a loginy
- Nedotažený compliance (neexistující kontakt na podporu, chybějící informace o zpracování dat)
V MEMOS Software vytváříme mobilní aplikace na míru, které opravdu fungují. Díky 20 letům zkušeností víme, co se zákazníkům opravdu vyplatí. Poskytujeme tak kompletní podporu při vývoji softwaru na míru, který naši zákazníci skutečně využívají.