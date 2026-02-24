OneDrive na Macu konečně vypadá jako aplikace od Applu

Microsoft byl již v minulosti kritizován za to, že při portu aplikací z Windows na Mac zcela rezignuje na úpravu uživatelského rozhraní. Aplikace tak působily na první pohled nedodělaně a často nepodporovaly nativní funkce jablečného operačního systému. A právě to byl také případ OneDrive, který se však nyní konečně dočkal aktualizace. Cílem bylo vytvořit prostředí s důrazem na rychlou a spolehlivou synchronizaci. A bokem pochopitelně nezůstal ani design. Nová verze totiž přináší kompletní redesign, a to včetně podpory Liquid Glass.
Nové Activity Center a Liquid Glass
Nejviditelnější změnou je přepracované OneDrive Activity Center. Jde o malé okno, které se zobrazí, jakmile kliknete na ikonu OneDrive v horní liště menu. Rozhraní je nyní na první dobrou svižnější, čistší a navržené v jazyce SwiftUI.
Fotogalerie
Součástí redesignu je také podpora Liquid Glass, který dorazil s macOS 26. Prvky rozhraní tak odpovídají aktuálnímu směru Applu a lépe zapadají do systému. Microsoft zároveň přidal nové systémové dialogy s typickým vzhledem macOS 26. To znamená, že potvrzovací okna, upozornění i další interakce odpovídají jablečným standardům. Nová verze podporuje také funkce zpřístupnění, například VoiceOver a Full Keyboard Access. Ty umožňují pohodlnější ovládání aplikace pomocí klávesnice nebo hlasu.
Aktualizace je aktuálně dostupná v beta verzi a postupně se rozšiřuje mezi uživatele. V pozdější fázi by měla být dostupná automaticky všem uživatelům OneDrivu na Macu. V podobných věcech vždy apliakci hodnotím podle toho, jak funguje. Za mě tedy pokud bude aplikace spolehlivá a bude fungovat svižně, je mi zcela jedno, jestli tam bude propsaný Liquid Glass či nikoli. Je ale dobře, že Microsoft v tomto směru na Apple nezapomíná.