Chybí vám Split View režim na iPhone? Takto skvěle by mohl v iOS vypadat

Jestli něco na iPhonech dlouhodobě chybí i přesto, že jejich displeje v posledních letech pravidelně rostly, pak je to bezesporu multitaskingový režim Split View, který by umožnil rozdělit displej na dvě části s tím, že v každé může následně běžet samostatné okno s aplikací. Zatímco iPady nabízí tuto věc již řadu let a z vlastní zkušenosti musím říci, že se jedná o jednu z nejlepších vychytávek v iPadOS vůbec, protože díky ní dokážete svou produktivitu opravdu nakopnout, iPhony mají v tomto směru smůlu. A je to obrovská škoda. Myšlenka spustit se v jednom okně prohlížeč a ve druhém Messenger či využívat jiné podobné kombinace mi totiž přijde opravdu skvělá. A designér Adam KP nyní ukázal, jak dobře by mohlo toto řešení v iOS vypadat a fungovat.
iOS split view concept 🤌pic.twitter.com/DHVoOgMkMo
— Adam KP (@AdamKPx) February 23, 2026
Vize designéra, který svůj výtvor umístil před pár hodinami na X, je ve své podstatě naprosto jednoduchá. Displej telefonu by se rozdělil na dvě souměrné části, do kterých by si následně dalo otevřít okno s aplikací, přičemž k dispozici by poté byla třeba i možnost změny velikostního poměru jednotlivých oken aplikací a tak podobně. Ve výsledku by se tedy jednalo o naprosto jednoduché, avšak i přesto velmi elegantní a efektivní řešení, jak si na iPhonu naplno užít dvě okna aplikací vedle sebe. Pokud se tedy na tento koncept díval někdo v Applu, doufám, že jej konečně přiměl k tomu, aby se nad podobným řešením někdo zamyslel.