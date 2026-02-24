Českem se valí další vlna internetových podvodů! Maskují se za GENERALI či VZP

Internetové podvody v České republice neberou konce, ba právě naopak v posledních měsících jejich intenzita podle všeho dost zesílila. Zejména mailové schránky tak plní dnes a denně nejrůznější phishingové maily, které se tváří jako zprávy od pojišťoven, bank či podobných institucí, ale které vám nemají pomoci, ale naopak vás připravit o osobní údaje, v ideálním případě pak o údaje k vašim platebním kartám. A upřímně řečeno, některé tyto maily jsou docela vtipné vzhledem k tomu, o jaké kombinace služeb, institucí a firem se v nich jedná. Mě například nedávno dorazila do mailu zpráva od „GENERALICESKA“, tedy asi Generali Česká pojišťovna, která mi měla oznámit nevyřízenou refundaci od VZP ČR. Co naplat, že mail došel z na první pohled falešného mailu a já klientem Generali ani VZP nejsem.
Podezřelých věcí je ale v mailu mnohem víc a proto není absolutně složité odhalit jeho podvodný charakter a nenechat se tedy podvodníky napálit. Pokud byste ale přeci jen tápali a jeho „falešnost“ byste v něm neviděli i přes evidentně zvláštní mail či řadu pochybných údajů vepsaných přímo ve zprávě, není od věci podobný screenshot poskytnout například nějakému chatbotu typu ChatGPT. To jsem zkusil pro zajímavost i já s tím, že verdikt byl hned jasný – evidentní podvod. Odhalení phishingových útoků se tak stává opět o něco snažším.