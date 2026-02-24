Apple má víc hotovosti než většina států světa. Drží 144,8 miliardy dolarů

Apple drží více hotovosti než většina států světa. Nejde o nadsázku ani o marketingový slogan, ale o tvrdá čísla z účetní závěrky jedné z nejhodnotnějších firem planety. K 27. prosinci vykazoval Apple hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 45,317 miliardy dolarů. Pokud k tomu připočteme obchodovatelné cenné papíry, dostáváme se na 144,795 miliardy dolarů. To je částka, která převyšuje devizové rezervy řady suverénních států.
Pro konkrétní srovnání. Kanada podle posledních dostupných dat drží devizové rezervy přibližně ve výši 123 miliard dolarů. Malajsie se pohybuje kolem 119 miliard dolarů a Španělsko zhruba na úrovni 100 miliard dolarů. Apple má tedy k dispozici vyšší objem likvidních prostředků než tyto středně velké ekonomiky. Zatímco státy využívají své rezervy ke stabilizaci měny, financování klíčových dovozů nebo jako ochranu před finančními otřesy, Apple drží podobný finanční polštář jako soukromá korporace.
Je důležité pochopit, že nejde jen o číslo na papíře. Hotovost a vysoce likvidní aktiva představují strategickou sílu. V době, kdy se globální ekonomika potýká s geopolitickým napětím, zpomalováním růstu a tlakem na marže, je silná rozvaha konkurenční výhodou, kterou nelze snadno napodobit. Firmy s omezenou likviditou musí v horších časech škrtat investice, propouštět nebo se zadlužovat za méně výhodných podmínek. Apple má opačnou pozici. Může investovat, když ostatní brzdí. Může akvírovat, když jsou valuace nízko. Může vyjednávat z pozice síly. Hotovost není jen komfortní polštář. Je to vyjednávací páka. Pokud se zpřísní podmínky na kapitálových trzích, Apple není závislý na okamžitém refinancování. Pokud se objeví strategická příležitost, například akvizice v oblasti umělé inteligence nebo polovodičů, má k dispozici okamžité zdroje. V prostředí, kde se inovace zrychluje a kapitál je dražší než v minulých letech, je likvidita jedním z nejcennějších aktiv.
Apple přitom dlouhodobě optimalizuje svou kapitálovou strukturu. V posledních letech firma masivně vracela kapitál akcionářům prostřednictvím zpětných odkupů akcií a dividend, přesto si udržuje robustní hotovostní pozici. Kombinace silného provozního cash flow, vysokých marží a disciplinovaného finančního řízení vytváří mimořádně odolný model. To je přesně ten typ finanční architektury, který investoři v nejistých časech oceňují. Je také nutné dodat, že zmíněných 144,795 miliardy dolarů neleží pouze na běžných účtech. Významnou část tvoří vysoce likvidní cenné papíry, zejména americké státní dluhopisy a další konzervativní investiční nástroje. Apple tak de facto spravuje portfolio, které by svou velikostí obstálo i mezi velkými institucionálními investory.
Srovnání s národními rezervami samozřejmě není zcela přímé, protože státy drží rezervy v různých měnách a plní jinou makroekonomickou funkci. Přesto paralela jasně ilustruje měřítko Applu. Dnes už nejde pouze o výrobce iPhonů, Maců nebo služeb jako iCloud či Apple Music. Apple je finanční entita s bilanční silou, která překonává většinu světových ekonomik. Pro uživatele je to důležité z jednoduchého důvodu. Finanční stabilita přímo souvisí s dlouhodobou schopností inovovat. Vývoj čipů Apple Silicon, investice do umělé inteligence, rozšířené reality nebo zdravotnických technologií stojí miliardy dolarů ročně. Firma, která by řešila nedostatek kapitálu, by si takovou ambiciózní roadmapu nemohla dovolit. Silná hotovostní pozice znamená, že Apple může plánovat v horizontu let, nikoli kvartálů.
Číslo 144,795 miliardy dolarů proto není jen účetní položka. Je to symbol finanční disciplíny, dlouhodobé strategie a schopnosti generovat obrovské cash flow v globálním měřítku. V době, kdy se svět mění rychleji než kdy dřív, je právě kombinace inovace a finanční síly tím, co odděluje lídry od ostatních. A Apple mezi nimi zůstává naprosto výjimečným hráčem.