Picasee představuje powerbanku s vlastní fotkou! Energii pro iPhone tak můžete nosit ve vlastním stylu

Komerční sdělení: Picasee přichází s novinkou, která potěší všechny milovníky personalizovaných doplňků. Do své nabídky totiž nově zařazuje powerbanku s kapacitou 5 000 mAh, kterou si můžete stejně jako kryty navrhnout s vlastní fotografií, grafikou nebo textem přímo na těle zařízení. Z klasické powerbanky se tak rázem stane doplněk, který může nést osobní příběh, vzpomínku nebo jednoduše design, který vám je blízký.
Pokud jste někdy využili možnost vytvořit si vlastní kryt na iPhone či jiné zařízení od Picasee, princip je vám okamžitě povědomý. Stejným způsobem si nyní můžete navrhnout i powerbanku, a co je možná ještě zajímavější, sladit ji s krytem do naprosto stejného motivu. Telefon, kryt i powerbanka tak mohou působit jako jeden designový celek, který odráží váš styl.
Špičkový styl i powerbanka
Co se pak týče powerbanky, ta sází na kompaktní rozměry a praktickou kapacitu 5 000 mAh, která bez problémů vystačí na jedno až dvě dobití telefonu během dne. To z ní dělá ideálního společníka do práce, do školy i na cesty, když s sebou nechcete nosit velké a těžké externí baterie. Vše je zkrátka navrženo tak, aby šlo o zařízení, které máte klidně neustále v kapse nebo v batohu.
Velkým benefitem je také podpora magnetického uchycení skrze MagSafe. Pokud tedy používáte iPhone s touto technologií, powerbanka se k zadní straně telefonu jednoduše přichytí a můžete bezdrátově nabíjet bez nutnosti zapojovat jakýkoliv kabel. V praxi to znamená pohodlí, minimum starostí a čistý vzhled bez visících vodičů. Samozřejmě nic nebrání ani klasickému nabíjení přes kabel, který je součástí balení.
Špičkové zpracování, jak je u Picasee zvykem
Zpracování odpovídá tomu, na co jsme u produktů Picasee zvyklí. Tělo powerbanky je vyrobeno z hliníkové slitiny a doplněno o jemný soft-touch povrch, který je příjemný na dotek a zároveň pomáhá chránit telefon před poškrábáním. Stav nabití je možné kdykoliv zkontrolovat pomocí integrovaných LED indikátorů, takže máte přehled o tom, kolik energie vám ještě zbývá.
Fotogalerie
Dlouhá životnost tisku, ať se děje cokoliv
Sublimační tisk, kterým je motiv na powerbanku aplikován, zajišťuje dlouhou životnost designu a odolnost vůči běžnému opotřebení. Fotografie i grafika tak zůstávají ostré a barevně věrné i při každodenním používání.
Nová personalizovaná powerbanka od Picasee tak krásně zapadá do jejich ekosystému doplňků, kde si uživatel může vytvořit vlastní kryt, obal, příslušenství a nyní i zdroj energie v jednom stylu. Pokud hledáte praktický doplněk, který nebude jen funkční, ale zároveň osobní, tahle novinka rozhodně stojí za pozornost.
Více informací a možnost vytvořit si vlastní design najdete přímo na webu Picasee.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.