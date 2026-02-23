Zavřít reklamu

iPhone pomohl přežít lavinu mimo dosah signálu

Jan Vajdák
Apple znovu světu dokázal, že sázka na jeho produkty může doslova zachránit život. Své o tom nyní ví šest lyžařů, kteří přežili lavinu poblíž oblasti Lake Tahoe, a kteří následně využili k přivolání pomoci funkci Emergency SOS, o čemž informoval o tom deník The New York Times. Důvodem použití této funkce bylo, že se nehoda odehrála mimo dosah mobilního signálu i Wi-Fi. Čili v podmínkách, kde ani běžné tísňové volání nefunguje.

Funkce Emergency SOS umožňuje uživatelům přes satelit komunikovat s tísňovými složkami textovými zprávami. A to právě v situacích, kdy není dostupné klasické připojení. V tomto případě byli lyžaři schopni zůstat několik hodin ve spojení s Nevada County Sheriff’s Office. Mezitím probíhaly záchranné práce.

Podle vyjádření California Office of Emergency Services probíhala komunikace s jedním z horských průvodců přibližně čtyři hodiny. A naštěstí měla šťastný konec. Satelitní Emergency SOS je k dispozici pro modely iPhone 14 a novější a u Apple Watch Ultra 3. Apple tuto funkci poskytuje bezplatně. V minulosti již pomohla v řadě krizových situací mimo pokrytí sítí. A to od dopravních nehod až po přírodní katastrofy. U nás si funkci bohužel neužijeme.

Podporované jsou mimo jiné Spojené státy, Kanada, většina zemí západní Evropy, Austrálie či Japonsko. Tento případ znovu ukazuje, jak moderní technologie mohou v podobných situacích sehrát zásadní roli. Tuto funkci považuji za velmi důležitou a je opravdu škoda, že u nás není k dispozici. Na druhou stranu všichni z nás doufáme, že nic takového nebudeme nikdy potřebovat.

