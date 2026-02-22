Výběr toho nejlepšího, co dorazilo na HBO Max tento týden

Pět minut v nebi
Pevné, věku odolávající pouto zášti mezi Alistairem Littlem a Joem Griffinem vzniklo v roce 1975, v době, kdy Severním Irskem zmítalo národnostní a náboženské násilí vedené touhou Irů po nezávislosti na Velké Británii. Tehdy oběma mužům, vlastně mladíkům, nebylo ještě ani dvacet let. A přesto museli projít zkušenostmi, které mnozí dospělí nepoznají za celý život. Sedmnáctiletý protestant a člen ilegálních ulsterských dobrovolnických jednotek zabil v katolictví vychovávanému, tehdy jedenáctiletému Joeovi bratra. A i když si za svůj čin odseděl dvanáct let ve vězení, jeho vina stále nebyla smazána. Po více jak třech dekádách se pak oba muži mají setkat před televizními kamerami a hledat společně cestu, jak se s minulostí vyrovnat. Nikde ale není psáno, že taková cesta existuje.
Pět minut v nebi je překvapivě kvalitní, komorní psychothriller s nostalgickou patinou. Nenudí, není zbytečně protahovaný… a dokáže podnítit k zamyšlení.
Osmá třída
Přežije introvertka poslední týden katastrofální osmé třídy před odchodem na střední školu? … Kayla (Elsie Fisherová) je teenagerka, která se potýká s úzkostí, ale snaží se získat společenské uznání svých vrstevníků a první lásku během posledního týdne osmé třídy. Aby se vyrovnala sama se sebou, publikuje videoblogy jako samozvaná poskytovatelka motivačních rad, ačkoli většinu času tráví posedlostí sociálními sítěmi. To frustruje Kaylina jinak podporujícího otce (Josh Hamilton), kterému se odcizuje, přestože si jako její jediný rodič přeje být přítomen v jejím životě…
Snímek Osmá třída se příliš dobrým diváckým hodnocením netěší. Proč jej tedy vlastně zhlédnout? Jako guilty pleasure. Jako zkoušku toho, kolik tak trochu trapných momentů unesete. Pro mě osobně byla důvodem zvědavost, jak vypadá režisérská práce Bo Burnhama. Zhodnocení nechám na vás…
28 let poté
Oscarový režisér Danny Boyle a scenárista Alex Garland se znovu setkávají ve filmu 28 let poté, novém děsivém příběhu zasazeném do světa vytvořeného filmem 28 dní poté. Od chvíle, kdy virus zuřivosti unikl z laboratoře na výrobu biologických zbraní, uplynuly už téměř tři desítky let a nyní, stále v nemilosrdně vynucené karanténě, si někteří našli způsob, jak mezi nakaženými existovat. Jedna taková skupina přeživších žije na malém ostrově spojeném s pevninou jedinou, silně chráněnou hrází. Když jeden ze skupiny opustí ostrov a vydá se na misi do temného srdce pevniny, objeví tajemství, zázraky a hrůzy, které zmutovaly nejen nakažené, ale i ostatní přeživší.
28 let poté jsem zhlédla loni v létě. Horory mám ráda, zombies mi nevadí (i když dávám přednost jinému subžánru hororů), duo Boyle + Garland je zárukou kvality. 28 let poté netrpí žádným z neduhů, typických pro sequely, a je po mnoha stránkách správně znepokojující.
Dva muži ve městě
Po bouřlivém mládí a 18 letech ve vězení je William konečně na svobodě a chce žít poctivě. Minulost ho však brzy dožene.
Přijde vám název filmu povědomý? Je to proto, že se jedná o remake stejnojmenného francouzského snímku ze 70. let. Nutno podotknout, že je to remake překvapivě povedený, a úspěšně v divákovi rezonuje i v dnešní době.
Láska podle předlohy
Adaptace románu sleduje skupinu žen a jednoho muže, kteří při debatách o oblíbené spisovatelce zjišťují, že jejich životy kopírují její hrdinky. Překvapivě zajímavá romantika s komediálním nádechem, která zaujme především milovníky a znalce knih Jane Austen.