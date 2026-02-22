Tyto hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma!

Go Ape Ship!
Go Ape Ship! je zběsilá kooperativní hra pro jednoho až osm hráčů, která vás hodí přímo doprostřed chaotického vesmírného provozu. Spolu s posádkou odvážných Astrochimpů se staráte o chod lodi – opravujete poruchy, hasíte požáry, přepínáte systémy a plníte stále náročnější úkoly, které se s postupem hry vrství a kombinují. Každá mise přidává nové místnosti i vylepšení, takže loď se postupně rozrůstá a vy se musíte sehrát ještě lépe než na začátku. Hra nabízí první misi zdarma, takže si můžete vyzkoušet, jak vám týmová spolupráce pod tlakem sedí, a pokud vás tenhle organizovaný chaos chytne – zbytek obsahu se odemkne jednorázovým nákupem.
Fotogalerie
Euro 3v3
Euro 3v3 je taktická střílečka, která vás nepostaví do role osamělého hrdiny, ale člena přísně sehrané jednotky bojových robotů. Od prvních vteřin dává jasně najevo, že tady nejde o bezhlavé pobíhání po mapě – simulátor vás učí budovat obranu, držet pozice a přemýšlet jako tým. Každý robot má svou roli a vítězství nepřichází díky nejrychlejším reflexům, ale díky koordinaci, komunikaci a schopnosti reagovat na vývoj situace. Zpočátku může působit chaoticky, protože hráči mají tendenci bojovat každý sám za sebe, ale právě to hra systematicky „maže“ – nutí vás spolupracovat, krýt si záda a fungovat jako kompaktní jednotka.
Fotogalerie #2
Witch You Want
Witch You Want je odlehčená příběhová hra o tom, jak se z nouze přihlásíte na inzerát místní čarodějky, která před víkendovým festivalem zoufale potřebuje pomoc s vařením lektvarů. V malé apatyce to rychle začne vřít – doslova i obrazně. Vaše nadřízená je sebevědomá, trochu přehnaně dramatická a ne vždy tak schopná, jak se tváří. Společně se snažíte stihnout výrobu zásob, zachránit obchod a možná přitom zjistit, že mezi nepovedenými pokusy a kouřem z kotlíku vzniká i něco víc než jen další lahvička lektvaru.
Fotogalerie #3
In Next Life
In Next Life je online hra zaměřená na přežití, řemesla a společné budování civilizace. Začínáte v době kamenné s minimem prostředků a postupně si vlastní prací otevíráte cestu k pokročilejším technologiím, stavbám i organizovanější společnosti. Klíčovou roli hraje spolupráce hráčů – bez sdílení zdrojů, znalostí a odpovědnosti se komunita daleko neposune. Zajímavým prvkem je cyklus života a smrti: každé „prožité“ období vám přináší zkušenosti, které využijete v dalším životě. Postup tak není jen o rychlém rozvoji, ale o trpělivém zlepšování a dlouhodobém budování světa, který přesahuje jednu jedinou existenci.