Jaké jsou hlavní výhody chytrého osvětlení

Chytré osvětlení už dnes není jen luxusní vychytávka pro tech nadšence. Postupně se z něj totiž stává standard moderních domácností a dá se říct, že jeho přínosy ocení úplně každý. Nejde jen o to, že chytrá žárovka nebo chytrá lampa dokáže svítit podle vašeho vkusu nebo tak něco. Z vlastních letitých zkušeností se nebojím říci, že jde v tomto případě hlavně o komfort, bezpečnost, úspory energie a možnost automatizace, které dříve byly doménou sci-fi. Produkty do chytré domácnosti zkrátka posouvají život na novou úroveň.
Komfort na prvním místě
První věc, kterou si člověk u chytrého osvětlení všimne, je pohodlí. Už totiž nemusíte vstávat z postele, abyste zhasli lampu, nebo hledat vypínač, když přijedete domů za tmy, protože možnosti ovládání osvětlení jsou výrazně rozšířené. Chytrá lampa tak například reaguje na hlas, mobilní aplikaci, nebo je možné naplánovat scénáře podle času a vašeho denního režimu. Ráno vás může jemně probudit světlem, večer zase připravit na spánek. Já osobně pak asi oceňuji, jak tohle všechno dokáže změnit atmosféru celého domova a že nemusíte neustále přemýšlet, jestli jste někde zapomněli světlo.
Druhou velkou výhodou je efektivita. Inteligentní osvětlení šetří energii, protože dokáže regulovat jas a barevnou teplotu podle denního světla nebo aktuální potřeby. Chytrá žárovka (nejčastěji v kombinaci se senzorem přítomnosti či světla) umí například sama zhasnout, když místnost opustíte, nebo snížit intenzitu, když už není potřeba plné světlo. V praxi to znamená nižší účty za elektřinu a menší ekologickou stopu. A pokud si nastavíte automatizace podle svého denního rytmu, ani nemusíte na nic myslet. Světla se totiž chovají sama podle vás.
Automatizace, která mění domácnost
Právě automatizace jsou pak za mě osobně nejspíš tím největším lákadlem, které chytré osvětlení, potažmo pak obecně svět chytré domácí elektroniky nabízí. Když se vám totiž podaří vytvořit smysluplně a komplexně, dokáží vám usnadnit život takovým způsobem, že si to „na první dobrou“ snad ani nedokážete představit. Váš dům či byt totiž začne díky tomu žít vlastním životem, který vás oprostí od nejrůznějších činností, které bylo doposud třeba dělat manuálně.
Snad nejvíc fascinující je propojení inteligentního osvětlení s dalšími chytrými zařízeními. Termostat, senzory, hlasoví asistenti – všechno může spolupracovat a vytvářet scénáře, které se automaticky spouští. Světla v obýváku mohou reagovat na sledovaný film, v kuchyni se intenzita přizpůsobí vaření na základě zjištěných výparů přes chytré senzory a v ložnici nastaví uklidňující tón večer. V zimě se mi pak dost osvědčily automatizace termostatu spínajícího plynový kotel na základě otevření a zavření oken. Člověk díky tomu nemusí zbytečně přenášet bezdrátový termostat z místnosti do místnosti, aby netopil pánu Bohu do oken.
A nejde jen o domácnosti – chytré veřejné osvětlení už ukazuje, že podobné principy fungují i ve městech, kde šetří energii a zvyšují bezpečnost chodců i řidičů.
Bezpečnost a klid domova
Inteligentní osvětlení ale pomáhá také s bezpečností. Například když nejste doma, chytrá lampa dokáže simulovat přítomnost lidí, což odrazuje zloděje. Některé chytré lampy lze propojit se senzory pohybu nebo bezpečnostními systémy a upozorní vás na nečekané události. Já jsem si to vyzkoušel v praxi a musím říci, že když se světla chovají „živě“ podle pohybu v domě, člověk má okamžitě větší pocit bezpečí.
Investice, která dává smysl
Po několika letech používání chytrého osvětlení se tedy nebojím říci, že kdo jednou vyzkouší chytrou žárovku nebo lampu, málokdy se vrací k obyčejnému světlu. Inteligentní osvětlení totiž v žádném případě není jen hračka. Je to naopak spíš investice do komfortu, bezpečí a úspor. A když se nad tím člověk zamyslí, není to jen o svícení, ale o tom, že domácnost začne reagovat na vaše potřeby, místo aby byla statickým prostorem. Pro mě osobně je největší benefit, že si mohu vytvořit prostředí přesně podle nálady, času i aktivity, aniž bych musel cokoli řešit manuálně.
Ať už tedy uvažujete o první chytré lampě, moderní chytré žárovce, nebo o rozšíření systému do celé domácnosti, výhody jsou jasné – pohodlí, úspory, bezpečí a nekonečné možnosti automatizace. Inteligentní osvětlení postupně mění to, jak žijeme doma, a ukazuje, že technologie může být opravdu praktická, ne jen designová vychytávka.