Znáte tyto užitečné aplikace z App Store? Pokud ne, měli byste

iPhone
Amaya Tomanová
Alarm Arcade: Beat the Clock

Alarm Arcade je budík, který se nevypne pouhým klepnutím na displej. Aby zvuk utichl, je nutné splnit krátký úkol – například spočítat několik příkladů, zopakovat barevnou posloupnost, přesně přepsat větu, nakreslit vzor nebo třepat telefonem, dokud se nezaplní ukazatel. Každému budíku lze nastavit jiný typ úkolu i obtížnost, zvolit zvuk a případně úplně vypnout odložení buzení. Aplikace funguje bez přihlášení a ukládá data pouze do zařízení. Je to řešení pro všechny, kdo už mají dost ranního automatického „vypnout a spát dál“ – tady to bez zapojení hlavy zkrátka nejde.

Weam – PopUp

Weam: PopUp umožňuje napsat zprávu, určit přesný čas jejího zobrazení a nastavit, jak dlouho má zůstat viditelná v horní části obrazovky. Nejde o běžné upozornění, které po chvíli zmizí, ale o sdělení, které zůstane na očích tak dlouho, jak si sami určíte. Aplikace je jednoduchá, bez zbytečných funkcí navíc, a staví na myšlence, že některé věty si zaslouží víc než krátké pípnutí. V tom je její síla – dává slovům konkrétní okamžik i prostor.

ReadyBy: Backward Planner

ReadyBy pracuje s plánováním odzadu. Nejprve zadáte čas, kdy musíte být připraveni nebo dorazit na místo, poté přidáte jednotlivé kroky s jejich délkou a aplikace spočítá, kdy je potřeba začít. Umožňuje ukládat opakující se ranní či pracovní postupy, přidávat časovou rezervu mezi úkoly a sledovat průběh v reálném čase. Pokud se některý údaj změní, vše se okamžitě přepočítá. Tento způsob uvažování mi dává smysl – pevný je obvykle konečný čas, a právě začátek bývá největší neznámou.

Jotalyze

Jotalyze je digitální deník se zaměřením na sledování nálady, cílů a každodenních návyků. Nabízí různé typy zápisů, například ranní nastavení záměru, večerní shrnutí dne, deník vděčnosti nebo zaznamenání nálady. Zapsaná data se proměňují v přehledné grafy a časové osy, které ukazují vývoj během týdne či měsíce. Vše je uloženo přímo v zařízení a chráněno šifrováním, přístup lze zabezpečit otiskem prstu či rozpoznáním obličeje. Spojení psaní a přehledných výstupů pomáhá vidět souvislosti, které by jinak zůstaly skryté mezi jednotlivými stránkami.

Slide It: Box

Slide It: Box je logická hra založená na přesouvání čtvercových hracích políček s čísly do správného uspořádání. Cílem je pomocí posunů dostat jednotlivé dílky na správné místo, přičemž postupně přibývají nové herní prvky a omezení, která zvyšují obtížnost a nutí plánovat několik tahů dopředu. Hra nabízí stovky pečlivě navržených úrovní, systém hodnocení pomocí hvězdiček, automatické ukládání postupu i možnost hraní bez připojení k internetu. Čisté rozhraní a plynulé animace podporují soustředění na samotné řešení, takže nic neruší od přemýšlení. Jde o klasický číselný hlavolam v moderním zpracování, který stojí hlavně na logice a trpělivosti.

