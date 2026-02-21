Recenze Statik MagStack Pro: Dopřejte vašemu iPhonu 17 Pro nabíjení v jeho barvě

Zatímco dřív bych vám řekl, že za kabely nemá smysl moc utrácet, vzhledem k tomu, že mi za poslední roky prošlo rukama opravdu mnoho více či méně povedených kousků, už by dnes mluvil úplně jinak. A není se čemu divit. Telefon dnes nabíjíme klidně několikrát denně, připojujeme ho k autu, k počítači, k powerbance, k monitoru, a pokud kabel nestojí za nic, poznáme to velmi rychle a o to víc pak naštve, že i když stál málo, vlastně šlo o vyhozené peníze. Právě proto jsem si poslední dny pohrával s kabelem Statik MagStack Pro a musím říct, že mě v několika ohledech příjemně překvapil.
Technické specifikace, zpracování a testování
Kabel je tím typem příslušenství, u kterého si člověk řekne, že na něm vlastně není moc co vymýšlet, protože vlastně „jen“ nabíjí, přenáší data a hotovo. Jenže pak vezmete do ruky něco lepšího, v mém případě třeba nyní Statik MagStack Pro, a rychle zjistíte, že i u kabelu se dá přijít s řešením, které baví v každodenním používání.
Hned po vybalení na mě kabel působil bytelně, ale zároveň příjemně. Nylonový oplet je pevný, nicméně ne tvrdý, což je pro mě docela zásadní věc. U magnetických kabelů jsem byl totiž doposud zvyklý spíš na tužší provedení, které sice něco vydrží, ale manipulace s ním není úplně komfortní. Tady je to ale zcela jiné. Kabel je měkký, poddajný, dobře se s ním pracuje a celkově je v ruce velmi příjemný. A přiznám se, že mě to mile překvapilo víc, než jsem čekal.
Hlavní tahák MagStack Pro je samozřejmě magnetické stohování, které zaručuje, že se po odpojení kabel sám poskládá do kompaktního tvaru a drží pohromadě. Nečekají vás tedy žádné zamotané smyčky, žádné přetahování konců, žádné hledání kabelu v batohu ani nic podobného, za což jsem rád. Ano, uznávám, že to zní jako maličkost, ale v praxi je to extrémně návykové. Stačí kabel pustit a on se „zacvakne“ sám k sobě. A když ho znovu potřebujete, jednoduše ho rozvinete a hotovo.
Co se týče nabíjení, MagStack Pro podporuje nabíjení až do 100 W, takže ho bez problémů používám nejen k iPhonu, ale i k iPadu nebo MacBooku. Rychlost přenosu dat 480 MB/s je sice svým způsobem slabinou, ale i tak bohatě stačí na běžnou synchronizaci, zálohování i práci s CarPlay nebo Android Auto. V reálném světě jsem nenarazil na žádné omezení, které by mě jakkoli brzdilo, ale jedním dechem musím dodat, že opravdu nejsem uživatel, který by potřeboval přetahovat rychlostí blesku desítky GB dat. Pokud ale vy ano, pak vás zde bude rychlost samozřejmě limitovat.
Co se pak týče zpracování, určitě potěší, že kabel je dostupný v různých délkách, takže si každý může vybrat variantu podle svého použití. Na výběr je konkrétně 0,5m, 1m a 2m varianta, takže v klidu seženete jak kratší kabel k CarPlay, tak delší k posteli či na gauč.
Super je pak to, že je kabel k dispozici v modré, oranžové a černé barvě. Modrá i oranžová totiž perfektně ladí s barvami iPhonu 17 Pro, což je přesně ten detail, který mám rád. Pokud si potrpíte na sladěné příslušenství, tady budete spokojeni. Je jen trochu škoda, že místo černé není v nabídce bílá varianta, která by se zase hezky hodila k třetí barevné verzi iPhonu 17 Pro. Není to nic zásadního, ale přesto si tuto výtku nedokáže už jen proto, že mám světlé telefony rád, odpustit.
Fotogalerie
Resumé
Co říci o kabelu závěrem? Po několika týdnech používání mám jasno. Největší přidaná hodnota MagStack Pro není jen v magnetech nebo vysokém výkonu, ale v kombinaci všech vlastností dohromady. Kabel se nezamotává, je příjemný na dotek, zvládne rychlé nabíjení i data a navíc dobře vypadá. Statik MagStack Pro je tedy za mě osobně přesně ten typ příslušenství, u kterého si po čase uvědomíte, že se k obyčejnému kabelu už vracet nechcete. Magnetické stohování funguje skvěle, zpracování je kvalitní, kabel je měkký a příjemný a výkonově zvládne prakticky cokoliv. Pokud tedy hledáte univerzální USB-C kabel, který vám vydrží, nebude vás štvát a ještě vám zpříjemní každodenní používání, MagStack Pro patří mezi velmi povedené volby.
Statik MagStack Pro lze zakoupit zde
Fotogalerie #2