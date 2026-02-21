Recenze Cubenest SlimDual SQ1B3D: Powerbanka, která vám rychle nabije iPhone a zároveň podrží občanku

Powerbanky patří mezi příslušenství, které člověk začne brát jako samozřejmost až ve chvíli, kdy se mu jednou uprostřed dne vybije telefon a zásuvka je v nedohlednu. Od té doby mám v batohu, bundě nebo autě vždy alespoň jednu záložní baterii. Jenže ruku na srdce – většina powerbank je pořád spíš nutné zlo než něco, z čeho by měl člověk vyloženou radost. Jsou tlusté, těžké, často se k telefonu připojují kabelem, který někde překáží, a celé to působí ne úplně elegantně.
Když se mi tedy do ruky dostala Cubenest SlimDual SQ1B3D, hned mi bylo jasné, že tady se někdo snažil přemýšlet trochu jinak. A už samotný název SlimDual v sobě vlastně docela dobře skrývá to hlavní, čím tahle powerbanka vyčnívá. Je totiž tenká a má dvojité magnetické uchycení, což je kombinace, která se v praxi ukazuje jako překvapivě návyková.
Technické specifikace, zpracování a design
První věc, které si všimnete hned po vybalení, je tloušťka, respektive spíš její absence. 0,9 cm je za mě osobně hodnota, která na papíře možná nevypadá jako nic světoborného, ale v ruce je rozdíl oproti běžným MagSafe powerbankám obrovský. Cubenest SlimDual je díky tomu vyloženě placka, která telefon zbytečně „nenafukuje“ a nepůsobí, jako byste si na záda iPhonu přilepili cihlu.
Hmotnost 120 gramů je pak už jen příjemná třešnička na dortu. Na iPhonu 17 Pro jsem měl powerbanku často přichycenou klidně hodinu i déle a kolikrát jsem se přistihl, že jsem na ni úplně zapomněl. Už to dle mého samo o sobě vypovídá o kvalitě zpracování tohoto příslušenství, které prostě funguje, ale nijak vás neruší.
Co se týče materiálů, tělo z broušeného hliníku působí velmi příjemně a zároveň bytelně. Powerbanka v ruce neklouže a zároveň vypadá prémiově. Navíc je povrch ošetřen tak, aby nepoškrábal záda telefonu, což je u magnetických doplňků věc, kterou byste určitě neměli podceňovat, nechcete-li váš telefon poničený. A když už jsme nakousli téma ochrany, potěší zde i přítomnost všech základních ochran proti přehřátí, přepětí, nadproudu i zkratu. Zkrátka zapojíte, přichytíte a nemusíte nic řešit. A vzhledem k tomu, že je powerbanka dostupná ve dvou odstínech iPhonů 17 Pro – tedy oranžové, černé a stříbrné -, můžete ji s vaším telefonem barevně dokonale sladit.
Fotogalerie
Dvojité magnety jako malá velká revoluce
Hlavní kouzlo Cubenest SlimDual spočívá v tom, že magnety nejsou jen na jedné straně, ale na obou. Jedna strana se tak jednoduše přichytí k iPhonu, druhá zůstává připravená pro další MagSafe příslušenství. V praxi to znamená, že si na zadní stranu powerbanky klidně nacvaknete třeba MagSafe Wallet s kartami, magnetický stojánek nebo jiné příslušenství a všechno drží pohromadě jako jeden celek. Telefon se nabíjí, vy máte pořád u sebe občanku, platební kartu nebo řidičák a nikde nic neplandá.
A upřímně, jakmile si tohle vyzkoušíte, začnete se divit, proč to takhle nedělají všichni výrobci. Je to jednoduché, logické a v běžném životě extrémně praktické. Já si totiž na MagSafe Wallet za poslední roky extrémním způsobem navyknul a beru jí skoro všude, takže mě tato limitace běžných powerbank docela štvala. Zde je ale tento zádrhel kvalitně vyřešen.
Fotogalerie #2
MagSafe a Qi2: Rychlé bezdrátové nabíjení bez kompromisů
Cubenest SlimDual má certifikaci Compatible with MagSafe a zároveň podporuje standard Qi2, což v překladu znamená až 15W bezdrátové nabíjení kompatibilních iPhonů. A to už je výkon, se kterým se dá normálně fungovat, nejen „udržovat procenta“. Pokud byste přece jen chtěli sáhnout po kabelu, USB-C port nabídne až 20W výkon. Osobně jsem ale drtivou většinu času zůstával u bezdrátu, protože právě o tom tahle powerbanka je – přicvaknout, strčit do kapsy a neřešit.
Kapacita 5 000 mAh je pak za mě osobně takový rozumný střed. Nečekejte zde tedy dvě plná nabití, ale jako jistota na den je to ideální. Navíc ruku na srdce, co víc od takto tenoučké powerbanky čekat, že?
Jak si vedla v reálném testu
Při testování nabíjení jsem používal iPhone 17 Pro. Začínal jsem na 20 % baterie a během první půlhodiny bezdrátového nabíjení se telefon dostal na zhruba 50 %. I přesto, že jsem ho zároveň používal. Po 60 minutách ukazoval stav baterie přibližně 85 %, což je na 15W bezdrátové nabíjení velmi solidní výsledek.
Zcela vybité zařízení se na 100 % dostane zhruba za 2 hodiny a 30 minut, přičemž poslední procenta se klasicky dobíjejí pomaleji. Kvůli ztrátám při bezdrátovém přenosu je potřeba počítat s tím, že iPhone 17 Pro s kapacitou zhruba 4000 mAh nabijete touto powerbankou jednou naplno a tím to hasne. Za mě je to ale férový kompromis. Tahle powerbanka si totiž nehraje na energetickou elektrárnu, ale na elegantní, skladnou a chytrou pojistku.
Co se pak týče spolehlivosti přichycení skrze magnety, na telefonu drží powerbanka naprosto perfektně a nemusíte se tedy bát jakéhokoliv odpojení. A velmi dobře na ní drží i magneticky připojené doplňky, ať už jde o držák či MagSafe peněženku. Je tedy vidět, že si se sílou magnetů výrobce opravdu vyhrál, díky čemuž je jejich spolehlivost naprosto bravurní.
Fotogalerie #3
Resumé
Co říci závěrem? Cubenest SlimDual SQ1B3D je za mě osobně powerbanka, kterou si člověk oblíbí velmi rychle. Ne proto, že by ohromovala nějakými extrémními čísly, ale proto, že v praxi dává perfektní smysl. Je totiž tenká, lehká, dobře vypadá, nabíjí dostatečně rychle a hlavně přináší chytré řešení s dvojitým magnetem, které vám umožní používat MagSafe příslušenství i během nabíjení. Pokud hledáte powerbanku, která nebude jen „nouzovka do batohu“, ale skutečný každodenní parťák k iPhonu, Cubenest SlimDual by rozhodně měla být na vašem shortlistu.