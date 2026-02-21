Zavřít reklamu

Překoná nový fotomobil od Xiaomi foťák iPhonu? Vyhrajte ho a posuďte sami

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Tisková zpráva: Xiaomi už za týden představí jeden z nejlepších fotomobilů tohoto roku. A vy máte šanci ho získat, jakmile se oficiálně ukáže světu. U Mobil Pohotovosti právě odstartovala soutěž o chystanou řadu Xiaomi 17, která dost možná ve schopnostech fotoaparátu předčí i nejnovější iPhony.

Tři rychlé kroky, jak se zapojit:

  • Zamiřte na stránku mp.cz/xiaomi-novinka
  • Vyplňte svůj e-mail a klikněte na Odeslat
  • V doručené zprávě potvrďte svou e-mailovou adresu

Přihlášky se uzavírají přesně ve chvíli, kdy se nové Xiaomi představí světu – tedy v sobotu 28. února v 14:00. Výherce bude následně vylosován během několika dnů po ukončení soutěže, nejpozději však do týdne od skončení soutěže, a kontaktován přímo na registrovaný e-mail.

Buďte u toho živě

Zapojením do soutěže se automaticky přihlásíte k odběru těch nejzajímavějších novinek a exkluzivních slevových akcí ze světa Xiaomi.

Samotnou premiéru nové řady Xiaomi 17 můžete sledovat v přímém přenosu. Stačí si v sobotu v 15:30 znovu otevřít odkaz mp.cz/xiaomi-novinka, kde poběží live stream z celé akce.

