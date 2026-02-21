Baterie ve vašem novém iPhone je na tom možná mnohem lépe, než si myslíte!

V souvislosti s iPhony a zejména pak těmi novými se velmi často řeší kapacita jejich baterie, podle které se dá odhadnout, jak na tom bude telefon z hlediska výdrže v porovnání se staršími modely. Kapacita se v případě iPhonů často udává v mAh a v případě loňské řady 17 Pro se pohybuje kolem 4000 mAh, byť jsou tato přesná čísla známá zpravidla jen díky certifikačním úřadům. Apple je totiž nezveřejňuje, ale omezuje se „jen“ na čas, který dokáží iPhony běžet například při přehrávání videa a tak podobně. A vězte, že vlastně ani vy byste se na přesné kapacity baterií v mAh neměli tak úplně upínat, protože to, co se dočtete na internetu, není jednak úplně přesné a jednak tak úplně univerzální.
V souvislosti s bateriemi je totiž třeba brát ohled na drobný detail, který spoustě uživatelů uniká a tím jsou rozdíly mezi takzvanou návrhovou kapacitou baterie a kapacitou, kterou je baterie schopná pojmout ve skutečnosti při plném nabití. Jinými slovy, mezi tím, s čím výrobce u baterie počítá na papíře, a tím, co konkrétní kus hardwaru reálně zvládne.
Moderní iPhony, stejně jako další elektronika, pracují s určitými výrobními tolerancemi. Apple, respektive pak certifikační úřady, proto uvádí spíše konzervativní hodnoty, zatímco některé baterie jsou ve skutečnosti schopné pojmout o něco více energie, než je oficiální číslo. Když si k tomu připočteme způsob, jakým si systém postupně kalibruje odhad kapacity baterie, není problém se například při kontrole baterie přes coconutBattery ve výsledku dostat na první pohled trochu nesmyslná čísla přesahující 100 %.
Pro vás je však tento „nesmysl“ pozitivní zprávou. Pokud vám totiž aplikace ukazuje zdraví baterie například 102 nebo 103 %, neznamená to žádnou chybu ani zázrak, ale to, že vaše baterie je aktuálně ve velmi dobré kondici a co víc, je na tom lépe, než s jakou minimální hodnotou výrobce původně počítal. Konkrétně má tedy vyšší kapacitu, než by měla podle výrobcem uvedených informací mít – byť samozřejmě spíše kosmeticky.
Pokud jste tedy extrémními „sledovači“ nejrůznějších údajů o vašem zařízení v čele s těmi o kondici, pak vězte, že právě coconutBattery a jemu podobné softwary vás může po vybalení vašeho zařízení z krabičky extrémně potěšit. Pomyslná startovní čára vaší novinky totiž pravděpodobně je více než dobrá (respektive lepší, než by měla být). Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří rádi sledují čísla a statistiky, berte hodnoty lehce nad sto procent jako malý bonus navíc, ne jako důvod k pochybnostem.