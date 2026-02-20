Nic hezčího dnes neuvidíte! Kutil vytvořil iPhone Air s průhlednými zády

Pokud jste fanoušky poloprůhledných produktů z dílny Nothing či třeba transparentních sluchátek Beats, zbystřete. Ačkoliv ze strany Applu na průhledný iPhone stále čekáme, po světě chodí kutilové, kteří jsou jej již dnes schopní vytvořit. A upřímně řečeno, výsledek je natolik povedený, že si v redakci troufáme tvrdit, že by po něm leckdo ihned skočil, i kdyby jej Apple prodával oficiálně.
Celý nápad na průhledný iPhone se zrodil na čínském trhu Huaqiangbei, který je pro technologické nadšence něco jako Disneyland, kde vzal jeden z tamních techniků iPhone Air a rozhodl se z něj udělat takzvanou „Explorer Edition“. Zadní sklo prošlo laserovým odstraněním vnitřní vrstvy barvy, takže se obnažily vnitřnosti telefonu. Zachován nicméně samozřejmě zůstal MagSafe prstenec i lem kolem fotoaparátu, takže výsledek působí překvapivě čistě.
Jenže tím to neskončilo. Protože iPhone Air je eSIM-only zařízení, padlo rozhodnutí přidat fyzický SIM slot. A tady už se přestáváme bavit o kosmetice. Telefon putoval do CNC frézy, kde mu do extrémně tenkého rámu vyřízli otvor pro SIM šuplíček. Následovalo mikropájení na úrovni desky, laserem asistovaná práce pod mikroskopem, přemostění logiky, napojení na mobilní část systému. Po restartu telefon fyzickou SIM skutečně rozpoznal a bez problémů se přihlásil do sítě. Pokud jste ale chtěli kartu měnit, bylo nutné zařízení restartovat.
Na první pohled by si leckdo zřejmě řekl, že jde o vítězství nad Applem. Jenže právě tady začíná ta druhá část příběhu. Při procesu totiž zmizely interní grafitové tepelné vrstvy, které Apple používá pro rozvod tepla z čipu a baterie do šasi. Výsledkem bylo vyšší zahřívání při zátěži. Telefon tedy fungoval, ale podstatně víc se zahříval. Další obětí se stal původní Taptic Engine. Kvůli místu pro SIM slot musel pryč a nahradil jej menší lineární motor, který fungoval zhruba na 90 % původního výkonu. Samozřejmostí je pak to, že po otevření šasi je konec se zárukou i s voděodolností. Během používání se navíc uvolnila páska mikrofonu a telefon musel zpět do Shenzhenu na opravu. Nicméně i přes tyto ústupky se jedná o pastvu pro oči a něco, co se každému technologickému fanouškovi prostě musí líbit.