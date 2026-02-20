Gastroenterolog varuje: používání smartphone na WC zvyšuje riziko hemoroidů o 46 %

MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH, uznávaný gastroenterolog, ve svém nejnovějším příspěvku na sociální síti Instagram varuje před používáním smartphonu na toaletě. Podle studií, na kterých se podílel, mělo 43 % lidí, kteří používali smartphone na toaletě, hemoroidy potvrzené při kolonoskopii. Až 66 % lidí přiznalo, že používá smartphone na toaletě, a právě s tím je spojeno o 46 % vyšší riziko hemoroidů, a to i po zohlednění věku, BMI, pohybu a příjmu vlákniny. Toto extrémně vysoké procento je tedy způsobeno čistě tím, že uživatelé používají smartphone na toaletě.
Lidé totiž se smartphonem na toaletě tráví v průměru déle než šest minut, což přímo souvisí se vznikem hemoroidů. Lidé bez smartphonu vykonají potřebu rychleji, a tím výrazně snižují riziko jejich vzniku. Mezi respondenty, kteří používají smartphone na toaletě, jich 37 % trávilo na toaletě déle než šest minut, zatímco u lidí bez telefonu to bylo jen 7 %. Jak se zdá, psaní SMS, hraní her nebo brouzdání po sociálních sítích zkrátka trvá déle než čtení složení osvěžovače vzduchu, což většina z nás dělala před příchodem smartphonů. Od příště tedy platí, dojít, sednout, vykakat a pryč. Kolikrát používáme telefon při věcech, při kterých by nás ani nenapadlo, že to není vhodné a může se to projevit na našem zdraví. Dávejte si na to pozor.
