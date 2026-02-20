Epsteinovy spisy přehledně na jednom místě. Prohlédněte si je jednoduše v prostředí známé aplikace

Když americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další várku dokumentů souvisejících s případem Jeffreyho Epsteina, internetem se během pár hodin přehnala vlna spekulací, analýz i divokých interpretací. Problém je ale v tom, že materiálů jsou miliony stran a prokousat se jimi ve formě tisíců PDF souborů uložených na cloudu chce čas, trpělivost a pevné nervy. Řešení však naštěstí již existuje a jmenuje se Jmail.
Jde konkrétně o zajímavý internetový nástroj, za kterým stojí umělec Riley Walz a vývojář Luke Igel. Jmail je de facto prohlížeč zveřejněných dokumentů v kabátu, který je většině lidí důvěrně známý. Inspiraci si totiž bere z rozhraní Google Gmailu. Spisy si můžete procházet tak, jako byste otevřeli vlastní e-mailovou schránku.
Epstein „přihlášený“ do Gmailu
Autoři projekt představili s lehkou dávkou černého humoru slovy, že „naklonovali Gmail, jen jste přihlášeni jako Epstein a vidíte jeho e-maily“. A přesně tak to i působí. Po otevření webu se před vámi objeví rozhraní připomínající klasickou e-mailovou schránku. Vlevo najdete položky jako Inbox, Starred nebo Sent, nahoře vyhledávání a uprostřed seznam zpráv seřazených podle data.
Namísto běžných konverzací tu ale procházíte skutečné e-maily, dokumenty, letové záznamy či fotografie, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti. Sidebar navíc neobsahuje tradiční štítky, ale jména osob, které si s Epsteinem vyměňovaly zprávy. Stačí kliknout a okamžitě vidíte veškerou komunikaci spojenou s daným jménem.
Zajímavým prvkem je také přepracovaná funkce „hvězdičky“. Uživatelé mohou označovat e-maily, které považují za důležité. Ty se následně řadí podle toho, kolik lidí je označilo jako významné. Vzniká tak jakýsi komunitní filtr, který zvýrazňuje materiály, jež veřejnost považuje za nejzajímavější nebo nejzásadnější.
Fotogalerie
Nejen e-maily, ale i fotky, lety a audio
Jmail ale nekončí u samotných e-mailů. Najdete zde sekci JPhotos s fotografiemi zveřejněnými v rámci spisů, JDrive, kde jsou uložené dokumenty, nebo JFlights, která mapuje letovou historii spojenou s Epsteinem. Nechybí ani sekce s audiozáznamy, stylizovaná s lehkým odkazem na Spotify, kde si lze přehrát hodiny zveřejněných nahrávek. Vše důležité tedy máte na jednom místě a co víc, namísto chaotického listování PDF soubory se pohybujete v prostředí, které znáte z každodenní práce. A právě to je hlavní síla projektu, ve kterém evidentně nejde o senzaci, ale o přehlednost.
Bez nových důkazů, jen jiný kabát
Je nicméně důležité dodat, že Jmail nepřináší žádné nové informace. Tvůrci sami zdůrazňují, že nejde o oficiální vládní databázi ani o únik nových materiálů. Všechno, co zde najdete, už bylo zveřejněno americkým ministerstvem spravedlnosti. Projekt tedy pouze mění způsob, jakým se k těmto datům dostanete.
I přesto však už Jmail zaznamenal stovky milionů zobrazení, což jen potvrzuje, jak silné téma to stále je. Případ Epstein tedy evidentně ani roky po jeho smrti z veřejného prostoru nezmizel. Naopak, každá nová várka dokumentů znovu rozvíří debatu o jménech, která se ve spisech objevují, i o otázkách, které dodnes zůstávají nezodpovězené.
Epsteinovy spisy si můžete v prostředí Gmailu prohlédnout zde