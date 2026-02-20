Co se na světě stane během jediné vteřiny?

Zajímalo vás někdy co se stane během jedné jediné vteřiny? Samozřejmě ne vše dokážeme spočítat, ale jsou věci, u kterých to dokážeme docela přesně. Týká se to jak peněžních toků, spotřeby energie nebo pohybu dat na internetu. Během jedné vteřiny stihnete například mrknout, a právě během tohoto jediného mrknutí dokáže přes internet například protéct 40 milionů zpráv na WhatsApp. Zároveň Google vyhledá 99 000 dotazů a tím to zdaleka nekončí.
Během jedné jediné vteřiny se stane
- Lidé přehrají 1 milion hodin videa na YouTube
- Je odesláno 40 milionů zpráv na WhatsApp
- Google zaznamená 99 000 vyhledávání
- 120 terabytů dad proteče internetem
- Ve vašem těle zemře 2 – 3 miliony buněk a zároveň vznikne stejné množství nových
- 50 000 000$ projde platebním systémem, ať už se jedná o platby kartou, smartphone nebo online platby
- Amazon vyřídí celosvětově 8000 objednávek
- Lidé spotřebují 18 milionů KWH elektřiny
- V tento jeden moment ve vzduchu letí mezi 10 000 až 12 000 letadly
Jedna sekunda se může zdát bezvýznamná. Je tak krátká, že ji většinou ani nevnímáme. Jenže realita dnešního světa je jiná. Každá vteřina je extrémně koncentrovaný balík dat, peněz, energie, lidských rozhodnutí a technologických procesů. Zatímco mrknete, svět udělá miliony digitálních kroků vpřed. Možná proto máme pocit, že všechno zrychluje. Nezrychluje čas. Zrychluje se množství věcí, které jsme schopni během něj stihnout. Až si příště řeknete, že „je to jen vteřina“, vzpomeňte si, kolik toho během ní proběhne. Svět se nezastaví ani na okamžik.