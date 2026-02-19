Těchto 5 iPhonů se Applu opravdu nepovedlo

I přesto, že iPhone byl od uvedení prvního modleu až po ten doposud poslední fenomenální úspěch společnosti Apple, neobešlo se vše bez problémů. Toto je 5 nejhorších iPhone telefonů všech dob, které přinesly Applu i uživatelům problémy, které musela společnost řešit a ne vždy bylo řešení jednoduché. Největší problém, minimálně co se finanční náročnosti týkal nastal u iPhone 4 a iPhone Xr, respektive Xs, ostatně podívejte se sami na následujících řádcích, s čím se musel Apple potýkat.
iPhone 4 (2010)
iPhone 4 byl ve své době revoluční. Skleněná záda, ocelový rám a Retina displej působily jako technologický skok o několik let dopředu. Jenže právě kovový rám, který fungoval jako součást antény, způsobil jeden z největších PR problémů v historii Applu. Při držení telefonu určitým způsobem docházelo ke ztrátě signálu a internet si pro tuto chybu rychle našel název „Antennagate“. Apple nejprve problém bagatelizoval, což situaci jen zhoršilo. Steve Jobs nakonec svolal mimořádnou tiskovou konferenci a firma začala rozdávat zdarma ochranné bumpery. iPhone 4 se navzdory aféře prodával velmi dobře, ale šlo o první vážný moment, kdy byla neomylnost Applu veřejně zpochybněna.
iPhone 5c (2013)
iPhone 5c měl být odpovědí na volání po dostupnějším modelu. Barevné plastové tělo mělo působit svěže a mladistvě, Apple navíc cílil na širší publikum i rozvíjející se trhy. Problém byl v tom, že cena nebyla dost nízká na to, aby šlo o skutečně levný iPhone, a zároveň nebyl dost prémiový, aby obstál vedle modelu 5s. Zákazníci si ve většině případů raději připlatili za výkonnější a luxusněji působící variantu. 5c tak zůstal ve stínu vlastního sourozence a Apple musel upravovat výrobní plány. Teprve o několik let později přišla úspěšnější strategie v podobě řady SE.
iPhone 6 Plus (2014)
S iPhonem 6 Plus Apple vstoupil do světa velkých displejů. Reagoval tím na trend, který už nějakou dobu dominoval Androidu. Telefon byl extrémně tenký a elegantní, jenže právě kombinace tenkého hliníkového těla a větších rozměrů vedla k aféře přezdívané „Bendgate“. Na sociálních sítích se začaly objevovat fotografie ohnutých zařízení a internet zaplavily testy odolnosti. Přestože šlo spíše o okrajový problém a celá řada iPhone 6 byla obchodně mimořádně úspěšná, reputační škoda byla znatelná. Apple později konstrukci zesílil a podobným kompromisům se už vyhýbal.
iPhone XS / XR (2018)
Období kolem modelů XS a XR poznamenala kontroverze týkající se baterií. Vyšlo najevo, že Apple u starších iPhonů softwarově snižoval výkon, aby zabránil nečekaným vypnutím způsobeným degradací baterie. Technicky šlo o ochranné opatření, ale způsob komunikace vyvolal dojem, že firma uživatele nutí k nákupu nového zařízení. Následovaly hromadné žaloby, miliardová vyrovnání a výrazné zlevnění výměn baterií. Apple zároveň zavedl funkci zobrazující zdraví baterie přímo v iOS. Nešlo o klasický prodejní propadák, ale o jednu z největších krizí důvěry v historii iPhonu.
iPhone 14 Plus (2022)
iPhone 14 Plus měl nahradit nepříliš úspěšný model mini a nabídnout velký displej bez přídomku Pro. Jenže tento model působil jako zařízení bez jasné identity. Nepřinesl zásadní novinky, používal starší generaci čipu a cenově se pohyboval nebezpečně blízko modelům Pro. Zákazníci se rozdělili do dvou táborů, buď sáhli po levnějším základním modelu, nebo si připlatili za výrazně lépe vybavenou verzi Pro. 14 Plus tak zůstal mezi dvěma světy a jeho prodeje zaostaly za očekáváním.