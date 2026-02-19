První problém s Apple C1X modemem? iPhone Air měl zničehonic přijít o signál

Apple letos udělal velký krok, když u nového iPhone Air poprvé nasadil vlastní 5G modem C1X a definitivně tak začal odřezávat Qualcomm od svých telefonů. Teď se ale na internetu objevila první zpráva o možné hardwarové poruše tohoto čipu, která vzbudila mezi uživateli mírnou vlnu strachu. Právě případných poruch a nespolehlivosti se totiž leckdo před uvedením obával a nabízí se proto otázka, zda nejsme nyní na prahu většího problému.
Na Redditu se konkrétně objevil příspěvek uživatele, který tvrdí, že se ráno probudil a jeho iPhone Air byl bez signálu a to kompletně. Telefon neukazoval žádné čárky, žádná data a celkově bylo připojení zcela mrtvé. Podle jeho slov následná diagnostika ukazovala na hardwarový problém na úrovni basebandu, tedy samotného modemu.
Zajímavé je, že telefon byl údajně od začátku nošen v krytu a nenesl žádné známky poškození. Uživatel vyzkoušel klasické kolečko první pomoci, tedy restart, soft reset, reset nastavení sítě, přičemž vše bez úspěchu. Používal navíc dvě SIM karty od různých operátorů, přičemž nefungovala ani jedna, což prakticky vylučuje výpadek sítě nebo problém na straně operátora.
Důvod k panice (zatím) není
Je však fér říct, že jednotlivé hardwarové vady se u masové výroby objevují vždy. Moderní smartphony procházejí rozsáhlým testováním, ale při milionech vyrobených kusů se určité procento vadných zařízení prostě objeví. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o plošný problém. Přesto je tahle zpráva zajímavá z jiného důvodu. C1X je prvním široce nasazeným modemem navrženým přímo Applem. Firma se k tomuto kroku připravovala roky, už od akvizice modemové divize Intelu v roce 2019. Cílem bylo snížit závislost na Qualcommu a mít větší kontrolu nad efektivitou, spotřebou i integrací s vlastním hardwarem.
A pokud by se ukázalo, že C1X trpí vyšší poruchovostí, byl by to pro Apple nepříjemný začátek nové éry. Na druhou stranu jeden případ z Redditu zatím nic nedokazuje. Apple má navíc dlouhou historii toho, že si podobné kusy stahuje zpět k interní analýze a problém řeší výměnou zařízení.
Další generace modemů už jsou každopádně na cestě. C1X se má brzy objevit také v iPhonu 17e a u řady iPhone 18 Pro se spekuluje o nasazení nové generace C2. Právě první měsíce ostrého provozu tak budou pro Apple klíčové. Reálná data z trhu totiž často ukážou víc než jakýkoli laboratorní test.