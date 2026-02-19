iPhone scroll wheel: Podívejte se na zajímavý koncept nového ovládacího prvku

Na instagramu narazíte během dne na stovky nejrůznějších nápadů, konceptů a vynálezů různých designérů. Málo který mě však zaujal tak, jako ten, který navrhl designer Benjamin Zehrfeldt. Jedná se o takzvané Scroll wheel, tedy kolečko umístěné v rohu iPhone, které umožňuje klasické otáčení, podobně jako korunka na Apple Watch nebo Vision Pro. Rozdíl je v tom, že je to kolečko, kterým zkrátka otáčíte a tím vyvoláte funkce, jako je například přiblížení u kamery nebo scrollování na stránce. Využití by se rozhodně našlo mnoho a byl oby to za mě mnohem zajímavější, než to, jak přidává Apple tlačítka v posledních letech, tedy takzvaný Camera Button a Action Button. Ostatně podívejte se sami, zda vám tento koncept dává smysl.